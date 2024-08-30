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Hatay'da seyir halindeki araç yandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Hatay&#039;da seyir halindeki araç yandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Seyir halinde ilerleyen otomobil bir anda alev aldı. Çevredeki vatandaşlar söndürmek için müdahalede bulunsa da otomobil yanmaktan kurtarılamadı.

Edinilen bilgilere göre Antakya ilçesi Karaali Mahallesi’nde bir araç yangını meydana geldi. Trafikte seyir halde ilerleyen 22 HZ 356 plakalı otomobilin motor kısmından alevler yükselmeye başladı. 

Hatay'da seyir halindeki araç yandı - 1. Resim

Otomobilin yandığını gören araç sahibi durumu112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bölgeye intikal edene kadar çevredeki vatandaşlar yangın tüpüyle müdahale etmeye çalışsa da mücadeleler sonuç vermedi. 

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araca müdahale ederek yangını söndürdü. Çıkan yangından dolayı araçta maddi hasar meydana geldi.

Hatay'da seyir halindeki araç yandı - 2. Resim

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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