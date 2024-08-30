Hatay'da seyir halindeki araç yandı

Düzenleyen: Giray Topçular / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 30 Ağustos 2024 09:19 - Güncelleme: 30 Ağustos 2024 09:24 - Güncelleme:

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Seyir halinde ilerleyen otomobil bir anda alev aldı. Çevredeki vatandaşlar söndürmek için müdahalede bulunsa da otomobil yanmaktan kurtarılamadı.