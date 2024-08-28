Avrupa yine bildiğiniz gibi! Televizyonda terör örgütü PKK'yı övdüler

Fransız-Alman televizyon kanalı ARTE'de, terör örgütü PKK propagandası yapıldı. Örgütü öven belgesele "Avrupa'da PKK: Silahlı mücadele mi, terörizm mi?" adı verilirken, PKK'nın Avrupa tarafından nasıl finanse edildiği de anlatıldı.

Fransız-Alman ortak televizyon kanalı ARTE'de "Avrupa'da PKK: Silahlı mücadele mi, terörizm mi?" başlıklı bir belgesel yayınlandı. Televizyon kanalının terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı belgeselde, Fransa Komünist Partisinden (PCF) eski senatör Laurence Cohen ile yapılan röportaja yer verildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ÖVDÜLER

Terör örgütünün Avrupa'daki birçok elebaşının konuşturulduğu belgeselde ayrıca Fransa'da PKK/KCK bağlantılı grupların çatı yapılanması olan Kürt Demokratik Konseyi (CDK-F) Eş Başkanı Şahin Polat ve CDK-F sözcüsü Berivan Fırat'ın, terör örgütünün bu bağlantılarını savunduğu röportajlar yer aldı.

PKK NASIL FİNANSE EDİLİYOR?

PKK/KCK'nın Fransa'da ve Avrupa genelinde nasıl finanse edildiğine değinilen belgeselde, Avrupa genelinden her yıl örgüte yaklaşık 20 milyon avro tutarında para akışı sağlandığı belirtildi.