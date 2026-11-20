Dışişleri Bakanı Fidan, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Fitto ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu Uyum ve Reformlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto ile Ankara’da görüştü.
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Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu Uyum ve Reformlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto ile Ankara'da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bakanımız Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu Uyum ve Reformlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto ile Ankara’da bir araya geldi."
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