Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu Uyum ve Reformlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto ile Ankara’da görüştü.

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Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu Uyum ve Reformlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto ile Ankara'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakanımız Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu Uyum ve Reformlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto ile Ankara’da bir araya geldi."

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: HABER MERKEZİ

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