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Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'de ateşkes açıklaması! Çabaları takdirle karşılıyoruz

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Dışişleri Bakanlığı&#039;ndan Gazze&#039;de ateşkes açıklaması! Çabaları takdirle karşılıyoruz

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Dışişleri Bakanlığı, işgalci İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de ateşkes çalışmalarına yönelik yaptığı açıklamada "Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanması amacıyla ABD, Katar ve Mısır’ın arabuluculuğunda yürütülen çabaları takdir ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

İşgalci İsrail'in yürüttüğü soykırımla 40 bin sivil Filistinliyi katlettiği Gazze'de ateşkese yönelik diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından ateşkes yönelik açıklamalarda bulundu.

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ABD, Katar ve Mısır’ın arabuluculuğunda yürütülen ateşkes çabalarının takdir edildiği açıklamada "Söz konusu ülkelerin liderleri tarafından bugün yapılan açıklamada yer alan hususların hayata geçirilmesini destekliyoruz. BM Güvenlik Konseyi’nin 2735 sayılı kararında yer alan üç aşamalı plan, barış için uygun bir zemin teşkil etmektedir. Filistinlilerin ateşkes konusunda gösterdiği yapıcı tutumun İsrail tarafından da sergilenmesi gerekmektedir. Uluslararası toplum, Netanyahu Hükümeti üzerinde gerekli baskıyı kurmalıdır." değerlendirilmesinde bulunuldu.

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