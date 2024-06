Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Hac bir diriliştir

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mekke'de düzenlediği basın toplantısında konuştu. Erbaş, "Âlemlere rahmet olarak gönderilen son peygamber burada, Mekke'de doğdu. Hayat rehberimiz, Kur'ân-ı kerim burada nazil oldu. İslam'ın tebliği bu şehirde başladı. Tarihin akışı burada istikamet buldu" sözlerine yer verdi.

Abdulhakim Arvas / MEKKE - Mekke'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş “Vahiyle hayatın buluştuğu yerdeyiz. İnsanlık tarihinin burada başladığını biliyoruz. Yeryüzündeki ilk mescid Kâbe, burada inşa edildi. Hazreti İbrahim ve hazreti İsmail'in tevhit ve teslimiyet destanı burada, vahyin kalbinde, Mekke-i Mükerreme'de yaşandı. Âlemlere rahmet olarak gönderilen son peygamber burada, Mekke'de doğdu. Hayat rehberimiz, Kur'ân-ı kerim burada nazil oldu. İslam'ın tebliği bu şehirde başladı. Tarihin akışı burada istikamet buldu” dedi.

İlgili Haberler Hacı adaylarının mukaddes topraklara gelişi sürüyor

Hac yolculuğunun aynı zamanda bir eğitim süreci olduğuna da vurgu yapan Erbaş, “İhram, tavaf, safa, merve, say, vakfe, şeytan taşlama gibi birçok şeair, sembol ile öne çıkan hac ibadetinde, her şeairin her sembolün ifade ettiği büyük manalar vardır. Hac, bu semboller üzerinden bize varoluşun hikmetini, yaratılış gayesini, kulluk bilincini, insani değerleri, güzel ahlakı öğretmektedir. Hac, bir diriliştir. Vahyin rehberliğinde iman ile diriliştir. Sünnetin rehberliğinde güzel ahlak ile diriliştir” ifadelerini kullandı.

Bu bilgi ve şuur ile yapılan hac ibadetinin hayata çok kıymet kazandıracağını belirten Erbaş, “Ahiretteki karşılığı ise cennet olacaktır. Çünkü Peygamber efendimiz 'mebrur bir haccın karşılığı cennettir' buyurmaktadır” diye konuştu.

DÖRT BİN KİŞİYLE HİZMET

Hac ibadetini irşat, eğitim sürecine dönüştürmek istediklerini vurgulayan Erbaş, “En yetkin hocalarımızdan 76 kişilik özel bir irşat ekibimiz var. 430 kadın irşat görevlimiz var. Yine 378 kafile başkanı ve 1.736 din görevlisi hocamızla irşat faaliyeti yürütüyoruz. Toplam 4 bin 128 kişilik bir ekiple Mekke'de ve Medine'de hacılarımıza hizmet ediyoruz” şeklinde konuştu. 503 kişilik bir sağlık ekibinin de bulunduğunu kaydeden Erbaş “Bu sene 84 bin 942 vatandaşımız hac ibadeti için kutsal topraklara geliyor. Bu sayının yüzde 53'ü kadın, yüzde 47'si erkeklerden oluşuyor. Bugün itibarıyla hacı adaylarımızın büyük çoğunluğu Mekke ve Medine'ye intikal etti. Birkaç gün içerisinde tüm hacı adaylarımız kutsal topraklara gelmiş olacak inşallah” dedi.

YEDİ VATANDAŞIMIZ VEFAT ETTİ

Bu sene hacca gelenlerin yaş ortalamasının 60 olduğunu açıklayan Erbaş, “Şu ana kadar hac için kutsal topraklarda bulunan 7 vatandaşımız vefat etmiştir. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına Rabbimizden sabrı cemil niyaz ediyorum” diye konuştu.