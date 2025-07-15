Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Gaziye "Aldığın paraları geri ver" diyerek hakaret eden şahıs gözaltında

Gaziye "Aldığın paraları geri ver" diyerek hakaret eden şahıs gözaltında

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gaziye &quot;Aldığın paraları geri ver&quot; diyerek hakaret eden şahıs gözaltında
Gazi, Hakaret, Yorum, Gözaltı, Suç, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

"Ayaklarımı geri verin" diyen Gazi Hikmet Özcanlı’ya, "Aldığın paraları geri ver" diyen kişi gözaltına alındı.

Attığı son adımla mayına basan Hikmet Özcanlı iki ayağını kaybederek 1994 yılında gazi oldu. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımın altına "Aldığın paraları geri ver" diyen bir şahsın yaptığı hakaret tepki çekti. Şüpheli, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

AYAKLARIMI GERİ VERİN!

Gazi Hikmet Özcanlı 'ayaklarımı geri verin barışalım' ifadeleriyle bir paylaşım yaptı. Gazi askerin paylaşımının altına bir genç “Aldığın paraları geri ver.” diye gaziye yönelik aşağılayıcı ifadeler kullandı.

 Gaziye "Aldığın paraları geri ver" diyerek hakaret eden şahıs gözaltında - 1. Resim

GÖZALTINA ALINDI

Gaziye yapılan hakaret, affedilmedi. Şüpheli hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli, emniyet ekipleri tarafından Ümraniye’de gözaltına alındı.

Gaziye "Aldığın paraları geri ver" diyerek hakaret eden şahıs gözaltında - 2. Resim

Başsavcılık tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "15 Temmuz 2025 tarihinde X isimli sosyal paylaşım sitesinde paylaşımda bulunan gazi vatandaşımıza yönelik aşağılayıcı mahiyette yorumda bulunan bir şüpheli tespit edilmiştir. Şüpheli hakkında yapılan araştırmada, şahsın İstanbul/Ümraniye ilçesinde ikamet ettiği anlaşılmıştır. Anadolu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından şüpheli şahıs hakkında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik' suçu bakımından soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin açığa çıkarılması için gereken işlemler titizlikle sürdürülmektedir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hull City-İstanbulspor hazırlık maçı kaç kaç bitti? Maç özeti ve skorlar'Moskova'yı vurabilir misin?' demişti! Trump'tan Zelenskiy'e yeni uyarı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Darbeciler tarafından rehin alınmıştı! Hulusi Akar'dan 15 Temmuz mesajı: "Bu ihaneti asla kabul edemeyiz" - GündemHulusi Akar: "Bu ihaneti asla kabul edemeyiz"Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ ile mücadelede net mesaj! "Ruhunu 1 dolara satan alçaklar mutlaka bedel ödeyecek" - Gündem"Ruhunu 1 dolara satan alçaklar bedel ödeyecek"Boğaz'da 15 Temmuz korteji! 253 şehit anısına, 253 tekne ile boğazı selamladılar - Gündem253 şehit anısına boğazı selamladılarDEM Parti'den 'terörsüz Türkiye' mesajı: Tarihi adımın yüklediği sorumluluğun farkındayız - GündemDEM Parti: Tarihi adımın yüklediği sorumluluğun farkındayızYangın ilçe merkezine ulaştı, mahalleler boşaltıldı! Ekipler zamana karşı yarışıyor - GündemYangın ilçeye ulaştı, mahalleler boşaltıldıBAE lideri Nahyan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak - GündemBAE lideri Nahyan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak
Sonraki Haber Yükleniyor...