Gaziye "Aldığın paraları geri ver" diyerek hakaret eden şahıs gözaltında

"Ayaklarımı geri verin" diyen Gazi Hikmet Özcanlı’ya, "Aldığın paraları geri ver" diyen kişi gözaltına alındı.

Attığı son adımla mayına basan Hikmet Özcanlı iki ayağını kaybederek 1994 yılında gazi oldu. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımın altına "Aldığın paraları geri ver" diyen bir şahsın yaptığı hakaret tepki çekti. Şüpheli, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

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AYAKLARIMI GERİ VERİN!

Gazi Hikmet Özcanlı 'ayaklarımı geri verin barışalım' ifadeleriyle bir paylaşım yaptı. Gazi askerin paylaşımının altına bir genç “Aldığın paraları geri ver.” diye gaziye yönelik aşağılayıcı ifadeler kullandı.

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GÖZALTINA ALINDI

Gaziye yapılan hakaret, affedilmedi. Şüpheli hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli, emniyet ekipleri tarafından Ümraniye’de gözaltına alındı.

Başsavcılık tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "15 Temmuz 2025 tarihinde X isimli sosyal paylaşım sitesinde paylaşımda bulunan gazi vatandaşımıza yönelik aşağılayıcı mahiyette yorumda bulunan bir şüpheli tespit edilmiştir. Şüpheli hakkında yapılan araştırmada, şahsın İstanbul/Ümraniye ilçesinde ikamet ettiği anlaşılmıştır. Anadolu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından şüpheli şahıs hakkında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik' suçu bakımından soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin açığa çıkarılması için gereken işlemler titizlikle sürdürülmektedir" ifadeleri yer aldı.