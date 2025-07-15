O geceyi unutmadılar! Ünlülerin 15 Temmuz paylaşımları gündem oldu

15 Temmuz’un 9. yılında sosyal medya duygusal mesajlarla doldu taştı. Sanat ve magazin dünyasının ünlü isimleri, o geceyi unutmadıklarını vurgulayıp hem şehitleri andı hem de birlik çağrısı yaptı.

2016 yılında FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin üzerinden tam 9 yıl geçti. Milletin kararlı duruşu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla sokaklara dökülen halk, o gece demokrasiye sahip çıktı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde sanat ve magazin dünyasının tanınmış isimleri de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla hem şehitleri andı hem de o geceyi unutmadıklarını vurguladı.

İşte ünlü isimlerin anlamlı 15 Temmuz mesajları…

HÜLYA KOÇYİĞİT

"Kalbimizde hâlâ aynı sızı… O geceyi hatırlamak, bir milletin yüreğine dokunmaktır. 15 Temmuz'da, gözünü kırpmadan sokağa çıkan, Vatanını evladından ayırmayan, Demokrasi uğruna can veren kahramanları unutmak mümkün mü? Bir milletin birlikle, inançla ve sevgiyle neler başarabileceğini gösterdiği o gece, yalnızca bir direniş değil, bir dirilişti… Şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Gazilerimizin ellerinden sevgiyle öpüyorum. İyiliği, inancı ve umudu savunan herkes için, 15 Temmuz sonsuza dek bir ışık olacak."

İBRAHİM TATLISES

“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun.”

ALİŞAN

“Ülkemizin varlığına kasteden hainlere Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, milletimizle beraber verilen cevap ve 15 Temmuz destanının 9 yılı… O gece bayrak uğruna can veren şehitlerimize Allah’tan rahmet, Gazilerimize de bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Yaşasın Büyük Türkiye Cumhuriyeti!”

SİNAN AKÇIL

“Allah ülkemizi böyle hainliklerden korusun. Dilerim, bir daha böyle bir cesaret kimsede olmaz. Bu işin tek hayırlı tarafı budur.”

ASLI HÜNEL

“Şehitlerimize Allah’tan rahmet ailelerine sabır dilerim.”