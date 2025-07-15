Heybeliada açıklarında can pazarı! Motoryatın çarptığı tekne battı, 7 kişi denize düştü

Marmara adası açıklarında bir feribotta yaşanan can pazarının ardından bu kez Heybeli ada açıklarında dehşet anlar yaşandı. Motoryatın çarptığı tekne batarken, denize düşen 7 kişi kurtarıldı.

Marmara Adası açıklarında seyir halindeki 200 yolcu ve 70 aracın bulunduğu bir feribotta yangın çıkmış ve can pazarı yaşanmıştı. Olayın üstünden çok geçmeden bu kez Heybeliada açıklarında bir motoryat tekneye çarptı. Tekne batarken, 7 kişi denize düştü.

MOTORYATIN ÇARPTIĞI TEKNE BATTI

Olay, Heybeliada Alman Koyu açıklarında öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan ve içinde 7 kişinin bulunduğu bir tekneye motoryat çarptı. Çarpmanın etkisiyle su alan tekne battı.

7 KİŞİ DENİZE DÜŞTÜ

Teknede bulunan 7 kişi ise denize düştü. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Denize düşen kişiler kısa sürede sağ olarak kurtarıldı. Kazazedelerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, teknenin denizde battığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.