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FETÖ ile mücadele kararlılık sürüyor! 34 bin 896 iddianame düzenledi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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FETÖ ile mücadele kararlılık sürüyor! 34 bin 896 iddianame düzenledi
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bu yana Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 34 bin 896 iddianame düzenlendiği bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bu yana Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 34 bin 896 iddianame hazırladı.

FETÖ ile mücadele kararlılık sürüyor! 34 bin 896 iddianame düzenledi - 1. Resim

201 BİN 617 DOSYA SONUÇLANDIRILDI 

Alınan bilgiye göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişimine ilişkin bugüne kadar yürütülen soruşturmalarda 201 bin 617 dosya sonuca bağlandı.

Bu süreçte 283 bin 274 kişinin soruşturması tamamlanırken, 34 bin 896 iddianame düzenlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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