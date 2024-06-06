Beşiktaş'ın yeni sportif direktörü Brad Friedel oldu! İstanbul'a geliş tarihi ortaya çıktı

Beşiktaş'ın yeni sportif direktörü ABD'li eski futbolcu Brad Friedel oldu. Friedel'in yarın İstanbul'a gelerek görevine başlaması bekleniyor.

Beşiktaş'ın sportif direktörü, Galatasaray'ın eski kalecisi Brad Friedel oldu.

TRT Spor'da yer alan haberde Beşiktaş'ın Futbol A.Ş. Danışmanlığı için Brad Friedel'la anlaşma sağladığı ifade edildi. Son olarak MLS ekibi New England'ı çalıştıran Friedel, 2015'te futbolu bırakmıştı.

GÖREVİ BELLİ OLDU

Beşiktaş’ta Başkan Hasan Arat’a ve yönetime bağlı şekilde çalışacak olan Brad Friedel, oyuncu satışı ve transfer operasyonunda görev alan profesyonel olacak.

BRAD FRIEDEL KİMDİR?

Futbolculuk döneminde Brad Friedel UCLA Bruins, Newcastle United, Bröndby, Columbus, Liverpool, Blackburn, Aston Villa ve Tottenham formalarını giydi. Friedel, 1995'te Galatasaray'la sözleşme imzalarken ertesi sezon sarı-kırmızılı takımdan ayrıldı.

FUTBOL SONRASI KARİYERİ

Futbolu bıraktıktan sonra Tottenham'da farklı görevlerde çalışan Friedel, ABD U19 Takımı'nın başında iki maça çıktı. Friedel, New England'la 2017'de sözleşme imzalamış takımının başında 47 maçta görev yaptı. Brad Friedel, 2019 yılından bu yana takım çalıştırmıyor.