Diyarbakır ve Mardin afet bölgesi ilan edildi

AFAD, Diyarbakır ve Mardin'deki zirai alan yangınlarından etkilenen mahallelerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini bildirdi. Öte yandan Diyarbakır'a 3 milyon, Mardin'e ise 2 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi.

Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri geçtiğimiz 20 Haziran'da kabusu yaşamıştı. Etkili olan yangınlarda 15 kişi hayatını kaybetmiş tarım alanları ve hayvanlar zarar görmüştü.

AFAD, zirai alan yangınları sonrası seferberlik ilan edildiğini ve "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Diyarbakır ve Mardin'de yaşanan zirai alan yangınları sonrasında bölge, “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edilmiş olup, Devletimizin tüm imkanları hızla seferber edilmiştir.

5 MİLYON LİRA ACİL YARDIM ÖDENEĞİ

Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarının ve yangından etkilenen ailelerimizin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, Diyarbakır ilimize 3 Milyon TL, Mardin ilimize 2 milyon TL olmak üzere toplam 5 milyon TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir.

Ayrıca tarım ve hayvancılık zararlarının giderilmesi amacıyla T.C. Cumhurbaşkanlığı ve AFAD tarafından bölgeye 50 milyon TL olmak üzere toplam 55 milyon TL ödenek aktarılmıştır.

Devletimizin tüm imkanları ile Milletimizin yanında olmaya; yangınlarda zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını el birliğiyle sarmaya devam ediyoruz.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına ve ailelerine başsağlığı diliyor; yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.