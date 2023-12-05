Diyarbakır'da acı olay! Ev yapımı konserve zehirledi, 1 kişi öldü 3 kişi de hastanelik oldu

5 Aralık 2023 18:20 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 18:47

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'da ev yapımı konserveden zehirlenen aile hastanelik oldu. Olay sabah saatlerinde merkez Sur ilçesi kırsal Kervanpınar Mahallesi’nde yaşandı. İzzetin Çifti, eşi Remziye Çiftçi (67), torunları Ezgi Çiftçi (4) ve Elif Çiftçi (3), ev yapımı konserveden zehirlendi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Vakalar, ilk müdahalelerinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

İZZETTİN ÇİFTÇİ ÖLDÜ EŞİ ENTÜBE EDİLDİ

İzzetin Çiftçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Remziye Çiftçi, entübe edilirken, çocukların tedavilerinin de Dicle Üniversitesi Çocuk Hastanesi’nde devam ettiği öğrenildi.

KONSERVE ZEHİRLEMESİNDE NE YAPILMALI?

Konserve ürünlerin tüketiminden sonraki 12-72 saatte başlayan bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal, bulanık görme, çift görme, kas zafiyeti, solunum sıkıntısı gibi durumlarda mutlaka en yakın sağlık merkezine başvurulmalı ve hekime şikâyetler anlatılırken konserve tüketildiği belirtilmelidir.

ZEHİRLENME NE ZAMAN BELLİ OLDU?

Toksin bulunduran gıdaların tüketilmesinin ardından yaklaşık 12-36 saat sonra zehirlenme belirtileri görülmeye başlar.

KONSERVENİN BOZULDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Konserve tüketilmeden önce kapağı kontrol edilmeli. Kapakta kabarmanın olması bakteri ürediğinin göstergesi. Böyle bir durumda konserve tüketimememli. Konservenin bozulduğu, kapakta sızma ve küflenme; sebzelerin renginde, kokusunda değişiklik gibi durumlarda anlaşılır.