Diyarbakır’da akılalmaz olay! Çatlayan dış cepheye böyle önlem aldılar

Diyarbakır'da bir apartmanın çatlayan dış cephesi için alınan önlem hayrete düşürdü. Bina sakinleri düşmemesi için straforları çamaşır ipiyle bağladı.

Diyarbakır'ın Merkez Kayapınar ilçesinde bir apartmanın dış cephesindeki çatlağa alınan önlem hayrete düşürdü. Fırat Mahallesi'ndeki 8 katlı Çelebi 20 Apartmanı'nda zun bir süredir çatlak halde olan dış cephede birkaç kattaki straforun yerinden çıktığı görüldü. Apartman sakinleri, çivili dübellerle straforu tekrar yerleştirdi. Vatandaşlar, bir süre sonra çivili dübellerin etkisinin olmadığını görüp diğer straforların da çatladığını fark etti. Bina sakinleri çözümü çamaşır ipinde bulup, dış cepheyi çapraz iple sararak straforların düşmesini önledi.

ZABITA ÖNLEM ALDI

İhbar üzerine olay yerine gelen Kayapınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tutanak tutuktan sonra çevrede şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Dış cepheyi yapan kişinin ise birkaç güne kadar onarım yapacağını söylediği öğrenildi.