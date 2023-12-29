Diyarbakır'da feci kaza! Taziyeden dönerken can verdiler

29 Aralık 2023 21:10 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 21:58

Diyarbakır'da taziyeden dönen aileyi taşıyan otomobilin, yol kenarındaki kamyonete çarptığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 4 kişi de yaralandı. Feci kaza, saat 17.00 sıralarında Ergani ilçesine bağlı kırsal Demirli Mahallesi mevkii Diyarbakır-Şanlıurfa Karayolu üzerinde yaşandı.

TAZİYEDEN DÖNÜYORLARDI

Bir yakınlarının taziyesinden dönen ailenin içerisinde bulunduğu Ahmet T. idaresindeki otomobil, lastiği patladığı için yol kenarında duran Fatih M.'ye ait kamyonete çarptı. Kazayı görenşer durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ CANINDAN OLDU

Sağlık ekipleri, otomobilin sürücüsü Ahmet Tekin (53), O.Ç. (39) ve R.T.’nin (45) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada otomobilde bulunan A.T. ve K.Ç. ile kamyonet sürücüsü Fatih M. ve H.K. yaralandı. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. A.T. ile K.Ç.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.