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    Diyarbakır'da feci kaza! Taziyeden dönerken can verdiler

    Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda taziyeden dönen ailenin bulunduğu otomobil, yol kenarındaki kamyonete çarptı. Feci kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Diyarbakır'da taziyeden dönen aileyi taşıyan otomobilin, yol kenarındaki kamyonete çarptığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 4 kişi de yaralandı. Feci kaza, saat 17.00 sıralarında Ergani ilçesine bağlı kırsal Demirli Mahallesi mevkii Diyarbakır-Şanlıurfa Karayolu üzerinde yaşandı.

    TAZİYEDEN DÖNÜYORLARDI

    Bir yakınlarının taziyesinden dönen ailenin içerisinde bulunduğu Ahmet T. idaresindeki otomobil, lastiği patladığı için  yol kenarında duran Fatih M.'ye ait kamyonete çarptı. Kazayı görenşer durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ CANINDAN OLDU

    Sağlık ekipleri, otomobilin sürücüsü Ahmet Tekin (53), O.Ç. (39) ve R.T.’nin (45) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada otomobilde bulunan A.T. ve K.Ç. ile kamyonet sürücüsü Fatih M. ve H.K. yaralandı. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. A.T. ile K.Ç.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    DiyarbakırKaza
    Haberler > Gündem > Diyarbakır'da feci kaza! Taziyeden dönerken can verdiler
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