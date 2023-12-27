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    Diyarbakır'da kan donduran cinayet! Gözü dönen şoför, muavini otobüsle ezdi

    Bursa’dan Diyarbakır’a giden yolcu otobüsünün şoförü, Ergani'de yolcu indirdikten sonra muavinle tartıştı. Gözü dönen otobüs şoförü otogardan çıkacağı sırada onlarca yolcu ile beraber tartıştığı muavinini ezdi. Kazada muavin feci şekilde can verirken, dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Sabah saatlerinde Ergani otogarında meydana gelen feci olay kan dondurdu. Bursa-Diyarbakır seferini yapan bir firmaya ait yolcu otobüsü ilçedeki mini otogarda yolcularını indirdi.

    Yolcu indirdikten sonra şoför S.İ. otobüsü bir anda tartıştığı muavin Abbas İşler’in üzerine kırarak, feci şekilde ezdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, İşler’in hayatını kaybettiğini belirledi.

    Diyarbakır'da kan donduran cinayet! Gözü dönen şoför, muavini otobüsle ezdi

    TARTIŞMA DEVAM EDERKEN EZİLDİ

    Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde otobüs şoförüyle tartışan muavin, önce hareket eden otobüsün önüne geçmeye çalışıyor. Otobüsün durmayacağını tahmin eden muavin Abbas İşler, otobüsün sol tarafına geçerek şoförü durdurmaya çalışıyor. Bu esnada otobüs devam ederken muavin otobüs altında kalıyor.

    Diyarbakır'da kan donduran cinayet! Gözü dönen şoför, muavini otobüsle ezdi

    ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

    İşler’in cansız bedeni otopsi için Ergani Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Şoför S.İ. ise yakalanarak gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Yolcu OtobüsüCinayetMuavin
    Haberler > Gündem > Diyarbakır'da kan donduran cinayet! Gözü dönen şoför, muavini otobüsle ezdi
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