Diyarbakır'da kan donduran cinayet! Gözü dönen şoför, muavini otobüsle ezdi

27 Aralık 2023 18:11 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 18:26

Sabah saatlerinde Ergani otogarında meydana gelen feci olay kan dondurdu. Bursa-Diyarbakır seferini yapan bir firmaya ait yolcu otobüsü ilçedeki mini otogarda yolcularını indirdi.

Yolcu indirdikten sonra şoför S.İ. otobüsü bir anda tartıştığı muavin Abbas İşler’in üzerine kırarak, feci şekilde ezdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, İşler’in hayatını kaybettiğini belirledi.

TARTIŞMA DEVAM EDERKEN EZİLDİ

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde otobüs şoförüyle tartışan muavin, önce hareket eden otobüsün önüne geçmeye çalışıyor. Otobüsün durmayacağını tahmin eden muavin Abbas İşler, otobüsün sol tarafına geçerek şoförü durdurmaya çalışıyor. Bu esnada otobüs devam ederken muavin otobüs altında kalıyor.

ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

İşler’in cansız bedeni otopsi için Ergani Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Şoför S.İ. ise yakalanarak gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.