Diyarbakır'da kan donduran cinayet! Gözü dönen şoför, muavini otobüsle ezdi
Bursa’dan Diyarbakır’a giden yolcu otobüsünün şoförü, Ergani'de yolcu indirdikten sonra muavinle tartıştı. Gözü dönen otobüs şoförü otogardan çıkacağı sırada onlarca yolcu ile beraber tartıştığı muavinini ezdi. Kazada muavin feci şekilde can verirken, dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Sabah saatlerinde Ergani otogarında meydana gelen feci olay kan dondurdu. Bursa-Diyarbakır seferini yapan bir firmaya ait yolcu otobüsü ilçedeki mini otogarda yolcularını indirdi.
Yolcu indirdikten sonra şoför S.İ. otobüsü bir anda tartıştığı muavin Abbas İşler’in üzerine kırarak, feci şekilde ezdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, İşler’in hayatını kaybettiğini belirledi.
TARTIŞMA DEVAM EDERKEN EZİLDİ
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde otobüs şoförüyle tartışan muavin, önce hareket eden otobüsün önüne geçmeye çalışıyor. Otobüsün durmayacağını tahmin eden muavin Abbas İşler, otobüsün sol tarafına geçerek şoförü durdurmaya çalışıyor. Bu esnada otobüs devam ederken muavin otobüs altında kalıyor.
ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI
İşler’in cansız bedeni otopsi için Ergani Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Şoför S.İ. ise yakalanarak gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı