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    • Haberler > Gündem > Diyarbakır'da petrol sondaj çalışmalarında patlama! 1 ölü, 1 yaralı

    Diyarbakır'da petrol sondaj çalışmalarında patlama! 1 ölü, 1 yaralı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Diyarbakır, Sondaj, Petrol, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde petrol kuyusunda sondaj çalışması yapıldığı esnada gaz sıkışması nedeniyle çıkan patlamada 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı. Ölen işçinin yakınları durumu öğrendikten sonra olay yerine giderken kaza yaptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

    Patlama, sabah saat 08.30 sıralarında Silvan ilçesi kırsal Duru Mahallesi’ndeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) ait petrol kuyusunda meydana geldi.

    Sondaj çalışması yapıldığı esnada gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada İhsan Tunar (33) hayatını kaybetti. Yaralanan Veysel S. (40) ise ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Diyarbakır'da petrol sondajında patlama! 1 ölü, 1 yaralı - 1. Resim

    ÖLEN İŞÇİNİN AİLESİ YOLDA KAZA YAPTI: 3 YARALI

    İhsan Tunar’ın yakınları, durumu haber alarak olay yerine gitmeye çalışırken Bağdere mevkiinde trafik kazası geçirdi. Kazada ise Aynur Tunar (30), Hamza Tunar (57) ve Türkan Tunar (30) yaralandı.

    Yaralıların hayati tehlikesi olmazken, patlamaya ilişkin inceleme başlatıldı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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