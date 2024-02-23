Diyarbakır'da petrol sondaj çalışmalarında patlama! 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde petrol kuyusunda sondaj çalışması yapıldığı esnada gaz sıkışması nedeniyle çıkan patlamada 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı. Ölen işçinin yakınları durumu öğrendikten sonra olay yerine giderken kaza yaptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Patlama, sabah saat 08.30 sıralarında Silvan ilçesi kırsal Duru Mahallesi’ndeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) ait petrol kuyusunda meydana geldi.

Sondaj çalışması yapıldığı esnada gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada İhsan Tunar (33) hayatını kaybetti. Yaralanan Veysel S. (40) ise ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ÖLEN İŞÇİNİN AİLESİ YOLDA KAZA YAPTI: 3 YARALI

İhsan Tunar’ın yakınları, durumu haber alarak olay yerine gitmeye çalışırken Bağdere mevkiinde trafik kazası geçirdi. Kazada ise Aynur Tunar (30), Hamza Tunar (57) ve Türkan Tunar (30) yaralandı.

Yaralıların hayati tehlikesi olmazken, patlamaya ilişkin inceleme başlatıldı.