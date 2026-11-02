DMM'den Türkiye'nin orman varlığına ilişkin iddialara yalanlama! 23,4 milyon hektara ulaştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'nin orman varlığını korumadığı ve ormansızlaşmayı artırdığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Türkiye'nin orman varlığının 2002'den bu yana 20,8 milyon hektardan 23,4 milyon hektara yükseldiği belirtilirken ülke yüzölçümündeki orman payının yüzde 30'a ulaştığı vurgulandı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan Türkiye'nin orman varlığını korumadığı ve ormansızlaşmayı artırdığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

DMM, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek Türkiye'de yürütülen ağaçlandırma çalışmaları ve orman varlığındaki artışa ilişkin verileri paylaştı.

TÜRKİYE'NİN ORMAN VARLIĞI 23,4 MİLYON HEKTARA YÜKSELDİ

DMM'nin açıklamasında, Türkiye'nin orman varlığının 2002 yılından bu yana gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmalarıyla önemli ölçüde artırıldığı belirtildi.

Açıklamada, 2002 yılında 20,8 milyon hektar olan orman alanının 23,4 milyon hektara yükseldiği, ormanların Türkiye'nin toplam yüzölçümündeki payının ise yüzde 30'a ulaştığı ifade edildi.

DMMden Türkiyenin orman varlığına ilişkin iddialara yalanlama! 23,4 milyon hektara ulaştı

TÜRKİYE AĞAÇLANDIRMADA AVRUPA'DA İLK SIRADA

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi 2025 Raporu'na da dikkat çekti.

Açıklamada, Türkiye'nin ağaçlandırma çalışmalarında 2020-2025 döneminde dünyada üçüncü, Avrupa'da birinci sırada yer aldığı belirtildi.

Orman varlığını en fazla artıran ülkeler sıralamasında ise Türkiye'nin 2015-2025 döneminde dünyada dördüncü, Avrupa'da birinci sırada olduğu kaydedildi.

DMMden Türkiyenin orman varlığına ilişkin iddialara yalanlama! 23,4 milyon hektara ulaştı

KAMU YATIRIMLARI VE ORMANLARIN KORUNMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

DMM, kamu yatırımları kapsamında yürütülen çalışmaların da yasal düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirildiğini bildirdi.

Açıklamada, Anayasa ve 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında verilen kamu yatırımı izinleri ile planlı bakım faaliyetlerinin, ekosistem bütünlüğü ve hukuki zemin korunarak yürütüldüğü ifade edildi.

ORMAN YANGINLARINA KARŞI İHA VE AKILLI SİSTEMLER KULLANILIYOR

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelede teknolojik imkânlardan yararlandığını belirten DMM, insansız hava araçları (İHA) ve akıllı sistemlerle desteklenen çalışmaların kesintisiz sürdürüldüğünü açıkladı.

Ayrıca biyolojik çeşitliliğin korunması ve orman köylülerinin desteklenmesi amacıyla çeşitli projelerin hayata geçirildiği kaydedildi.

DMMden Türkiyenin orman varlığına ilişkin iddialara yalanlama! 23,4 milyon hektara ulaştı

DMM'DEN DEZENFORMASYON UYARISI

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, açıklamasının sonunda kamuoyunu yanıltmayı hedefleyen paylaşımlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

DMM, "Kamuoyunu yanıltmayı hedefleyen dezenformasyonlara itibar edilmemesi önemle rica olunur." ifadelerini kullandı.

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