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Doktor Deniz Toman için ekipler harekete geçti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Doktor Deniz Toman için ekipler harekete geçti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın Serik ilçesine babasının ve amcasının yanına giden doktor Deniz Toman, kayıplara karıştı. Baba Toman, gece yarısı uyuduktan sonra kapının açık olduğunu söyleyip "Ayakkabısını dahi giymeden terlikle çıkmış el fenerini de yanına almış. Çevreyi aradık. Ama bulamadık" dedi. Öte yandan Toman için iki asayiş timi, iki komando timi, bir arama ve bir kadavra köpeği devreye girdi. 

Antalya'nın Serik ilçesinin Aşağıoba Mahallesi'nde meydana gelen olayda, babası ve amcasının yanına gittikten sonra gece saatlerinde evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan doktor Deniz Toman'ı arama çalışmaları başladı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gebiz Jandarma Komutanlığı'ndan iki asayiş timi, iki komando timi, bir arama ve bir kadavra köpeği Toman'ın son görüldüğü noktada arama çalışması sürdürüyor. Evden yaklaşık 500 metre mesafede bulunan nar bahçesi girişine kadar arama köpeğinin koku aldığı öğrenilirken aramalar ormanlık alana doğru genişletildi.

Doktor Deniz Toman günlerdir kayıp! El feneri ve terlik detayı dikkat çekti - 1. Resim

"GECE UYANDIM, KAPI AÇIKTI"

İki gündür süren arama çalışmalarında şu ana kadar Toman'a ait bir iz bulunamazken anne ve babasının bekleyişi sürüyor. Aşağıoba Mahallesi'nde bulunan bahçe evine geldikten sonra sohbet ettiklerini ve uyuduklarını belirten baba Orhan Toman, gece saatlerinde uyandığında kapının açık olduğunu söyledi.

Doktor Deniz Toman günlerdir kayıp! El feneri ve terlik detayı dikkat çekti - 2. Resim

Oğlu Deniz Toman ile akşam yemeğinde sohbet ettiklerini ve göreve tekrar başlayamaması nedeniyle içerisinde bir sıkıntı olduğunu söylediğini belirten baba Orhan Toman, “Gece 11 civarı yattık. Kapı sonuna kadar açıktı uyandığımızda önünde de su şişesi vardı. Ayakkabısını dahi giymeden terlikle çıkmış el fenerini de yanına almış. Çevreyi aradık. Ama bulamadık” dedi.

 

Doktor Deniz Toman günlerdir kayıp! El feneri ve terlik detayı dikkat çekti - 3. Resim

DENİZ TOMAN 3 GÜNDÜR KAYIP

Oğlunu arama çalışmalarını gözyaşları içinde izleyen Deniz Toman'ın annesi ise Münevver Toman ise, salı günü sabah kahvaltısını yaptıktan sonra bir gün önce bahçe bakımı için köye giden babasının yanına gitmek için yola çıktığını belirterek, “Salı günü sabah kahvaltısının ardından babasının yanına gideceğini söyleyerek evden çıktı.

Doktor Deniz Toman günlerdir kayıp! El feneri ve terlik detayı dikkat çekti - 4. Resim

Eşim Çarşamba günü sabah kayıp olduğunu söyledi. Jandarmaya bilgi verildi. 24 saatin geçmesinin ardından Jandarma aramaya başla dün sabah saatlerinden bu yana aramalarını sürdürüyorlar. Arama köpekleri ve dron ile arama yapıldı. Hiçbir ize rastlanamadı. İnşallah bulunur, gören veya duyan olursa bize haber versinler” ifadelerini kullandı.

Doktor Deniz Toman günlerdir kayıp! El feneri ve terlik detayı dikkat çekti - 5. Resim

3 gündür kayıp olarak aranan Deniz Toman'ı arama çalışmaları için AFAD ve STK'ların da çalışmalara katılacağı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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