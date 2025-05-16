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Dolmabahçe'de ilginç görüntü! Anlaşma sağlanması için dua etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dolmabahçe&#039;de ilginç görüntü! Anlaşma sağlanması için dua etti
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'daki heyetler arasındaki müzakereleri yakından takip etmek için Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nin önüne gelen Japon barış elçisi Junsei Tarasawa, Rusya ve Ukrayna arasında barış sağlanması için dua etti.

Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın bitmesine yönelik İstanbul'da barış masası kuruldu. Heyetler arası görüşmeler Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştiriliyor.

Dolmabahçe'de ilginç görüntü! Anlaşma sağlanması için dua etti - 1. Resim

BARIŞ SAĞLANMASI İÇİN DUA ETTİ

Dünyanın gözü İstanbul'dayken, turistler de barış görüşmelerine odaklandı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nin önüne gelen 74 yaşındaki Japon barış elçisi Junsei Tarasawa de anlaşma sağlanması için dua etti.

O anlar ise kamera tarafından görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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