Dolmabahçe'de ilginç görüntü! Anlaşma sağlanması için dua etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 16 Mayıs 2025 13:23 - Güncelleme: 16 Mayıs 2025 13:26 - Güncelleme:

İstanbul'daki heyetler arasındaki müzakereleri yakından takip etmek için Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nin önüne gelen Japon barış elçisi Junsei Tarasawa, Rusya ve Ukrayna arasında barış sağlanması için dua etti.

Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın bitmesine yönelik İstanbul'da barış masası kuruldu. Heyetler arası görüşmeler Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştiriliyor. BARIŞ SAĞLANMASI İÇİN DUA ETTİ Dünyanın gözü İstanbul'dayken, turistler de barış görüşmelerine odaklandı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nin önüne gelen 74 yaşındaki Japon barış elçisi Junsei Tarasawa de anlaşma sağlanması için dua etti. İlgili Haber İstanbul'da kritik zirve! Dünya'nın beklediği Türkiye-Rusya-Ukrayna zirvesi başladı O anlar ise kamera tarafından görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci