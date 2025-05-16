Dolmabahçe'de ilginç görüntü! Anlaşma sağlanması için dua etti
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
İstanbul'daki heyetler arasındaki müzakereleri yakından takip etmek için Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nin önüne gelen Japon barış elçisi Junsei Tarasawa, Rusya ve Ukrayna arasında barış sağlanması için dua etti.
Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın bitmesine yönelik İstanbul'da barış masası kuruldu. Heyetler arası görüşmeler Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştiriliyor.
BARIŞ SAĞLANMASI İÇİN DUA ETTİ
Dünyanın gözü İstanbul'dayken, turistler de barış görüşmelerine odaklandı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nin önüne gelen 74 yaşındaki Japon barış elçisi Junsei Tarasawa de anlaşma sağlanması için dua etti.
O anlar ise kamera tarafından görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci