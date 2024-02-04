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    • Drift atan spiker, insanların canını tehlikeye attı: Çam Sakura'yı yıkmaya geldim

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    İstanbul, Sürücü, Başakşehir, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Spiker Ahsenur A., Başakşehir’de otomobiliyle drift atarak trafikte insanların canını hiçe saydı. O anları “Çam Sakura'yı yıkmaya geldim” notuyla bir de sosyal medyada paylaşan kadın, polisler tarafından yakalandı. 33 bin lira idari para cezası uygulanan kadının hem ehliyetine el konuldu hem de aracı trafikten men edildi.

    Başakşehir Olimpiyat Yolu Bulvarı üzerinde geçtiğimiz 14 Ocak tarihinde yaşanan olayda kadın bir sürücü, otomobiliyle “drift” diye tabir edilen yanlama hareketini yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. O anları kaydettiren kadın, görüntüleri “Çam Sakura'yı yıkmaya geldim” notuyla bir de sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri, çalışma başlattı.

    PARA CEZASI KESİLDİ

    Görüntüleri inceleyen sivil trafik polisi, sürücünün kullandığı otomobilin 34 KIN 03 plakalı olduğunu ve sürücünün ise sunuculuk yapan Ahsenur A. olduğunu tespit etti. Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan Ahsenur A.’ya “Drift yapmak” maddesinden 32 bin 233 lira, “Saygısızca araç kullanmak” maddesinden 690 lira olmak üzere toplam 32.923 TL idari para cezası uygulandı.

     

    EHLİYETİNE EL KONULDU

    Ayrıca 34 KIH 03 plakalı araç sürücüsü Ahsenur A.’nın aynı zamanda araç sahibi olması nedeniyle otomobili, 60 gün süre ile trafikten men edildi. Sürücü belgesi ise 60 gün süre ile geçici olarak geri alındı. İdari işlemleri tamamlanan Ahsenur A.’ya emniyette “Trafik Güvenliğini tehlikeye sokmak” maddesinden adli işlem yapılması sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    İstanbulSürücüBaşakşehir
    Haberler > Gündem > Drift atan spiker, insanların canını tehlikeye attı: Çam Sakura'yı yıkmaya geldim
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