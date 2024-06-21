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Haberler > Gündem > Düğün günü yas günü oldu! Boğazına şeker kaçan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti  

Düğün günü yas günü oldu! Boğazına şeker kaçan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti  

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ'da ailesi ile birlikte düğüne giden 4 yaşındaki çocuk, boğazına şeker kaçması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine ailesi ile birlikte düğüne giden 4 yaşındaki E.M.Ç.'nin boğazına şeker kaçtı. Durumu gören ailesi, sağlık ekiplerine haber verdi.

E.M.Ç., olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuğun cansız bedeni Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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