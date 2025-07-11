Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Düğün hayali yarım kaldı: Engincan Hiçdurmaz’ın ardından gözyaşları sel oldu

Düğün hayali yarım kaldı: Engincan Hiçdurmaz’ın ardından gözyaşları sel oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Düğün hayali yarım kaldı: Engincan Hiçdurmaz’ın ardından gözyaşları sel oldu
Aksu, Kalp Krizi, Vefat, Cenaze, Nişan, Düğün, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da bir ay önce nişanlanan ve düğün hazırlığı yapan Engincan Hiçdurmaz kaynak yaparken hayatını kaybetti. Hiçdurmaz’ın kalp krizi sonucu vefat ettiği öğrenilirken, cenazeyi teslim alan acılı baba gözyaşlarını tutamadı.

Dün akşam saatlerinde Aksu ilçesi Boztepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, babası ile birlikte serada kaynak yapan Engincan Hiçdurmaz, bir anda fenalaşarak yere yığıldı. 

Düğün hayali yarım kaldı: Engincan Hiçdurmaz’ın ardından gözyaşları sel oldu - 1. Resim

YARIM SAAT KALP MASAJI YAPILDI AMA…

İlk müdahalesi babası ve yakınları tarafından yapılan Hiçdurmaz, özel araçla Aksu Semt Polikliniği'ne getirildi. Kalbi durduğu belirlenen ve yaklaşık yarım saat kalp masajı yapılan 27 yaşındaki genç adam, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 

Düğün hayali yarım kaldı: Engincan Hiçdurmaz’ın ardından gözyaşları sel oldu - 2. Resim

ACILI BABANIN GÖZYAŞLARI YÜREK DAĞLADI

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemleri, Engincan Hiçdurmaz'ın cenazesi babası ve yakınları tarafından teslim alındı.

Düğün hayali yarım kaldı: Engincan Hiçdurmaz’ın ardından gözyaşları sel oldu - 3. Resim

Genç adamın bir ay önce nişanlandığı ve düğün hazırlıkları yaptığı öğrenilirken, oğlunun cenazesini morgdan teslim alan acılı baba Hüseyin Hiçdurmaz'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Düğün hayali yarım kaldı: Engincan Hiçdurmaz’ın ardından gözyaşları sel oldu - 4. Resim 

Hiçdurmaz'ın cenazesinin Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cenk Tosun transferinde sıcak gelişme! Kararını verdi, rotasını çizdiSrebrenitsa Katliamı nedir, ne zaman gerçekleşti? 30. yıldönümünde hayatını kaybedenler anılıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bahçeli'den PKK'nın silah bırakmasına ilk yorum! "DEM Parti"ye dikkat çekti - GündemPKK'nın silah bırakmasına ilk yorum11 milyon TL'lik vurgun! Adıyaman'da dolandırıcılık operasyonu: 57 kişi yakalandı - Gündem11 milyon TL'lik vurgun! Dev operasyon: 57 kişi yakalandıTürkiye için tarihi gün! İlk PKK'lı grup silah bıraktı - GündemTerör örgütü 41 yıl sonra silah bıraktı!İzmir'de "yasa dışı silah ticareti" operasyonu: Çok sayıda tutuklama var - Gündemİzmir'de eş zamanlı operasyon: Çok sayıda tutuklama var!Adana'da rüşvet çarkı ifşa oldu! Zeydan Karalar'ın başını yakacak itiraf: Tencere, tava, havlu peçete... - GündemBaşını yakacak itiraf: Tencere, tava, peçete...Eski emniyet amiri Veysel Özkan İstanbul'da yakalandı! Görevden ihraç edilmişti... - GündemVeysel Özkan İstanbul'da yakalandı!
Sonraki Haber Yükleniyor...