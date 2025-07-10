Tuğba Egüz’ün acı sonu! Yakınları duyunca kahroldu
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Tuğba Egüz, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Egüz’ün vefatı yakınlarını hüzne boğdu.
Efeler Mahallesi’nde ikamet eden, evli ve bir çocuk annesi Tuğba Egüz, geçtiğimiz hafta evinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
BİR HAFTA BOYUNCA MÜCADELE ETTİ
Egüz'ün, yapılan tetkiklerinde kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Yoğun bakım ünitesinde bir hafta boyunca yaşam mücadelesi veren genç kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
YAKINLARI KAHROLDU
Egüz’ün ani ölümü, ailesi, yakınlarını hüzne boğarken cenazesi, bugün Efeler Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından Germencik Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Melin Öztürk