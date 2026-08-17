Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Dünya COP31'i bekliyor: Antalya son şansımız

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Dünya COP31'i bekliyor: Antalya son şansımız

Kasımda Antalya’da düzenlenecek İklim Değişikliği Konferansı COP31’de, iklim değişikliğine karşı küresel iş birliğinin bir an önce başlatılması gerektiği, aksi hâlde çok geç kalınacağı vurgulanacak.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31, bu yıl Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenecek. İklim değişikliğinin etkileri dünyanın birçok noktasında giderek daha fazla hissedilirken, zirvede alınacak kararlar da yakından takip edilecek.

BM Türkiye Koordinatörü Babatunde Ahonsi, zirvenin iklim kriziyle mücadelede küresel iş birliği ve iklim diplomasisi açısından kritik bir dönüm noktası olacağını söyledi. İklim kriziyle mücadelede Antalya’nın kritik bir dönemeç olacağını ifade eden Ahonsi, Türkiye’nin ev sahibi olarak dünyaya iklim diplomasisinde liderlik sunacağını, Sıfır Atık hareketinin küresel bir modele dönüştüğünü ve dirençli şehirler konusundaki deneyiminin diğer ülkelere örnek olabileceğini vurguladı.

Dünya COP31'i bekliyor: Antalya son şansımız
Başlık ResmiDünya COP31'i bekliyor: Antalya son şansımız
ÖNERİLEN HABERLER
COP31
ŞİRKET HABERLERİ

COP31'e giderken atık yönetiminde yeni yol haritası çağrısı

TÜRKİYE KÖPRÜ ÜLKE

COP31’den en önemli beklentiler ise gelişmekte olan ülkeler için iklim finansmanının artırılması, somut çözümlerin uygulanması ve çok taraflı iş birliğinin güçlendirilmesi olarak öne çıktı.
BM’ye yönelik eleştirilere ilişkin ise Ahonsi, örgütün etkinliğinin üye devletlerin ortak iradesine bağlı olduğunu söyledi.

Dünya COP31'i bekliyor: Antalya son şansımız
Başlık ResmiDünya COP31'i bekliyor: Antalya son şansımız

COP31’in Türkiye’de gerçekleştirilmesinin önemine değinen Ahonsi “İklim krizine karşı artık hızlı ve kararlı şekilde harekete geçilmesi gerekiyor. Kritik bir dönemeçteyiz. Eğer şimdi kararlı bir şekilde harekete geçmezsek, gelecekte geri dönüşü çok zor bir noktaya ulaşabiliriz. Ayrıca Türkiye gibi uzun yıllardır bir köprü görevi gören bir ülke için de önemli bir fırsat ve çok değerli bir dönem” dedi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SÜREÇLER BASİTLEŞTİRİLECEK!
SÜREÇLER BASİTLEŞTİRİLECEK!
Mikro ihracat kargolarında yeni dönem
KIEV'DEN AÇIKLAMA GELDİ
KIEV'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Ukraynalı komutandan acılı aileye küstah mesaj!
DÖRT SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON!
DÖRT SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON!
Gürlek duyurdu: 818 şüphelinin varlıklarına el konuldu
VALBUENA FAVORİSİNİ AÇIKLADI!
VALBUENA FAVORİSİNİ AÇIKLADI!
'Kilit oyuncu' diyerek yıldız isme işaret etti
'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK'
'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK'
Bakan Göktaş müjdeyi Diyarbakır'da verdi!
"PARÇALI KIRILMA" VURGUSU
Osman Bektaş, Marmara için verileri tek tek sıraladı
"OYUNCULARIMLA SIĞINAĞA İNDİM"
Arda Turan dehşet dakikalarını anlattı
500 BİN TL’NİN GETİRİSİ YÜKSELDİ!
500 BİN TL’NİN GETİRİSİ YÜKSELDİ!
Enflasyon Raporu'nun ardından son durum
MİLYARLIK ÇELİŞKİ!
MİLYARLIK ÇELİŞKİ!
Tutuklanan Kuriş'i MASAK kayıtları yalanladı
TERMOMETRELER 36'YI GÖRECEK
TERMOMETRELER 36'YI GÖRECEK
Sıcak hava dalgası İstanbul'u saracak
KURYELER KAPIYA DİZİLDİ!
KURYELER KAPIYA DİZİLDİ!
Korsan sipariş çileden çıkardı: Tam 15 farklı yerden
EKİBİNDE SERVET YARIŞI VAR
EKİBİNDE SERVET YARIŞI VAR
57 yetkilinin mal varlığı dudak uçuklattı
"ABİLER KIZACAK MI?"
Fenerbahçeli çocuğu kurtaran komiser o anları anlattı
"DİNİ DUYGULARI İSTİSMAR"
Bakan Gürlek'ten 'Alihan Kuriş' açıklaması
TAYCAN RAFA MI KALKIYOR?
TAYCAN RAFA MI KALKIYOR?
Porsche'nin elektrikli otomobil planı değişiyor
"HİÇBİR GÖRÜŞME YOK"
Trump'ın 'arka kanal' sözlerine İran'dan sert tepki
SAVUNMASI PES DEDİRTTİ!
SAVUNMASI PES DEDİRTTİ!
Fenerbahçe maçına damga vuran olayı anlattı
ARAÇLAR MORA BOYANDI
ARAÇLAR MORA BOYANDI
Yola dökülen boya sürücüleri çileden çıkardı
KORKUNÇ İTİRAF VİDEOSU!
KORKUNÇ İTİRAF VİDEOSU!
Oteldeki cinayetten dakikalar sonra çekmiş
MOSSAD'DA TASFİYE BAŞLADI
MOSSAD'DA TASFİYE BAŞLADI
Erdoğan uyardı, Trump durdurdu!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Galatasaray’dan ayrıldı, Amedspor’a imzayı attı! 2 yıllık sözleşme yapıldı
Galatasaray’dan ayrıldı, Amedspor’a imzayı attı!
Kaydet
Trump'ın ekibinde servet yarışı! 57 yetkilinin mal varlığı dudak uçuklattı
Trump'ın ekibinde servet yarışı! 57 yetkilinin mal varlığı dudak uçuklattı
Kaydet
Mikro ihracat kargolarında yeni dönem! Süreçler basitleştirilecek: Yarın başlıyor
Mikro ihracat kargolarında yeni dönem!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.