Kasımda Antalya’da düzenlenecek İklim Değişikliği Konferansı COP31’de, iklim değişikliğine karşı küresel iş birliğinin bir an önce başlatılması gerektiği, aksi hâlde çok geç kalınacağı vurgulanacak.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31, bu yıl Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenecek. İklim değişikliğinin etkileri dünyanın birçok noktasında giderek daha fazla hissedilirken, zirvede alınacak kararlar da yakından takip edilecek.

BM Türkiye Koordinatörü Babatunde Ahonsi, zirvenin iklim kriziyle mücadelede küresel iş birliği ve iklim diplomasisi açısından kritik bir dönüm noktası olacağını söyledi. İklim kriziyle mücadelede Antalya’nın kritik bir dönemeç olacağını ifade eden Ahonsi, Türkiye’nin ev sahibi olarak dünyaya iklim diplomasisinde liderlik sunacağını, Sıfır Atık hareketinin küresel bir modele dönüştüğünü ve dirençli şehirler konusundaki deneyiminin diğer ülkelere örnek olabileceğini vurguladı.

Dünya COP31'i bekliyor: Antalya son şansımız

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TÜRKİYE KÖPRÜ ÜLKE

COP31’den en önemli beklentiler ise gelişmekte olan ülkeler için iklim finansmanının artırılması, somut çözümlerin uygulanması ve çok taraflı iş birliğinin güçlendirilmesi olarak öne çıktı.

BM’ye yönelik eleştirilere ilişkin ise Ahonsi, örgütün etkinliğinin üye devletlerin ortak iradesine bağlı olduğunu söyledi.

Dünya COP31'i bekliyor: Antalya son şansımız

COP31’in Türkiye’de gerçekleştirilmesinin önemine değinen Ahonsi “İklim krizine karşı artık hızlı ve kararlı şekilde harekete geçilmesi gerekiyor. Kritik bir dönemeçteyiz. Eğer şimdi kararlı bir şekilde harekete geçmezsek, gelecekte geri dönüşü çok zor bir noktaya ulaşabiliriz. Ayrıca Türkiye gibi uzun yıllardır bir köprü görevi gören bir ülke için de önemli bir fırsat ve çok değerli bir dönem” dedi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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