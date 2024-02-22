Dünya hayran kaldı, onların umurunda olmadı! 4 gazete KAAN'ın ilk uçuşunu görmezden geldi

Milli muharip uçağımız KAAN'ın dün ilk kez uçması, dünyada ve ülkemizde büyük yankı uyandırdı. Haberlerde KAAN'ın dönüm noktası olduğu vurgulanırken; Cumhuriyet, Sözcü, Evrensel ve BirGün bu tarihi gelişmeyi hem bugün hem de KAAN'ın ilk müjdelendiği gün görmezden geldi.

Milli muharip uçağımız KAAN dün ilk kez gökyüzüyle buluştu. İlk uçuşunu başarıyla tamamlayan KAAN, dünyada da büyük yankı uyandırdı.

İLK UÇUŞ BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

ABD'den Yunanistan'a kadar birçok ülkenin medyasında KAAN'la ilgili gelişmeler manşetlerden verildi. Haberlerde de bu tarihi uçuşun, Türkiye için bir dönüm noktası olduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Türkiye, kendi 5. nesil savaş uçağını üretme yolunda çok kritik bir eşiği daha geride bıraktı. Ne demişlerdi? 'Yapamazlar.' Bu özgüven fukaralarına, 'parçası kalorifer peteğine benziyor' diyen hazımsızlara, ilk andan itibaren KAAN projesini baltalamaya çalışan işbirlikçilere rağmen milli muharip uçağımız hamdolsun bugün göklerle buluştu. KAAN aynı F-16 gibi... Daha neler gelecek neler" dedi.

4 GAZETE, KAAN'I GÖRMEZDEN GELDİ

Öte yandan Türkiye için büyük anlam taşıyan KAAN, bazı gazeteler tarafından görmezden gelindi. 1 Mayıs 2023'te KAAN'ın ilk kamuoyuna sunulduğu Teknofest programı sonrasında Cumhuriyet'te bu gelişme ile ilgili herhangi bir haber yer almadı. İlk uçuşun ardından bugün de Cumhuriyet'in ilk sayfasında KAAN'ın uçuşuyla ilgili gelişmelere yer verilmedi.

NE DÜN GÖRDÜLER NE DE BUGÜN...

Sözcü'nün ilk sayfalarında KAAN'ın ilk uçuşuyla ilgili herhangi bir habere yer verilmedi. Aynı gazete KAAN'ın ilk kez görücüye çıktığı TUSAŞ Kahramankazan Merkez Yerleşkesi'nde düzenlenen "İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı"nı da görmezden gelmişti. Evrensel ve BirGün de KAAN'la ilgili kritik gelişmeleri ve ilk uçuşu; ilk duyurulduğu tarih olan 1 Mayıs 2023'te de bugün de görmedi.

İşte gazetelerin ilk sayfaları: