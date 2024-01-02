Dünyanın iki yüzü! Bir yanda katliam, bir yanda kutlama...

2 Ocak 2024 05:24 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 05:24

Gazze’de 7 Ekim’den bu yana bebek, çocuk, kadın demeden katliam yapan İsrail, yıl başı gecesi de durmadı. Siyonist ablukası altındaki Gazze Şeridi, yeni yıla bombardıman altında girdi. Dünyanın birçok noktasında insanların çılgınca eğlenip birbirine umut ve sağlık dilediği, havai fişekler eşliğinde sevinç naraları atıp kutlama sarhoşu olduğu saatlerde İsrail, sivil katliamı yapmakla meşguldü.

YAHUDİLER BİLE İSYAN ETTİ

İsrailli gazeteci Zvi Bar’el, Filistinlilerin yaşadığı dramı İsrail gazetesi Haaretz’e aktarırken şunları anlattı: Yeni doğum yapmış anneler bebeklerine bakamıyorlar çünkü kendileri çok aç ve zayıflar. Derme çatma yemek dağıtım merkezlerine gitmeye gücü yetmeyen yaşlılar, çadırları ya da derme çatma barınaklarında kalıyor ve birinin yarım ekmek getirmesini bekliyor. Bölgede ciddi ilaç ve tıbbı ekipman eksikliği bulunuyor. Kıtlık, hastalık, susuzluk kol geziyor..

EĞLENMEYE DEVAM ETTİLER

Aralarında ABD, Fransa, Almanya’nın da bulunduğu İsrail’in katliamlarına çanak tutan Batı ülkelerinin meydanlarında yeni yıl kutlamaları yapıldı. Bunlara bazı İslam ülkeleri de dâhil oldu. İsveç’te ise yılbaşı kutlamasını iptal eden yüzlerce kişi Gazze’ye destek gösterisi düzenledi.

Başkent Stockholm’ün Segels Torg Meydanı’nda toplanan göstericiler, yılbaşı kutlamak yerine İsrail tarafından öldürülen çocuk ve siviller için eylem yaptı.

EZAN SESİNE HASRET

Hristiyanların Noel’ini kutladığı gece, Gazze’de cami bombalandı. İşgalci İsrail ordusu 7 Ekim’den bu yana Gazze’de 300’den fazla cami ve üç kiliseyi bombalarla yıktı. Harabeye dönen birçok camide ezan okunmuyor. Filistinliler, hayatlarının bir parçası olan camilerin yıkıntıları arasında hatıralarını ve geleceklerini arıyor. Han Yunus’ta yaşayan 25 yaşındaki Halid Ebu Jame onlardan biri. Middle East Eye’ye konuşan genç Filistinli “Camiler de dâhil olmak üzere şehrin doğu bölgesi tamamen yıkıldı. Artık mahallemizde ezan sesi duymuyoruz. Burada yaşayanlar artık namaz vaktini telefonlarından takip ediyor. Bu savaş daha önce yaşadığımız hiçbir şeye benzemiyor” dedi. 30 yaşındaki Halid İslam da “Ayakta kalan camiye gitmekte çekinmeyeceğim. Eğer orada ölürsem bu hayatımın güzel bir sonu olur” ifadesini kullandı.

1.600 yıllık Büyük Ömer Camii, 800 yıllık Osman bin Kâşkar Camii, 664 yıllık Zafer ed-Demri Camii İsrail’in bombaladığı tarihi ibadethaneler arasında yer aldı.