Durakta bekleyen otobüse çarptı! Feci kaza kamerada: 2 yaralı
Gümüşhane'de bir otomobilin belediye otobüsüne arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Korku dolu kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaydet
|
Gümüşhane'de Bağlarbaşı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde öğle saatlerinde yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi.
SÜRÜCÜ VE YANINDAKİ KİŞİ YARALANDI
Bayburt yönünde ilerleyen N.Y.'nin kullandığı otomobil, durakta bekleyen Y.G. yönetimindeki belediye otobüsüne arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü N.Y. ile yanındaki S.K. (84) yaralandı.
KAZA ANI KAMERADA
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün yol güzergâhındaki şerit ihlalleri ve kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Bizi Takip Edin