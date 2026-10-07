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Durakta bekleyen otobüse çarptı! Feci kaza kamerada: 2 yaralı

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Durakta bekleyen otobüse çarptı! Feci kaza kamerada: 2 yaralı
Başlık ResmiDurakta bekleyen otobüse çarptı! Feci kaza kamerada: 2 yaralı

Gümüşhane'de bir otomobilin belediye otobüsüne arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Korku dolu kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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Gümüşhane'de Bağlarbaşı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde öğle saatlerinde yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi.

Durakta bekleyen otobüse çarptı! Feci kaza kamerada: 2 yaralı
Başlık ResmiDurakta bekleyen otobüse çarptı! Feci kaza kamerada: 2 yaralı

SÜRÜCÜ VE YANINDAKİ KİŞİ YARALANDI

Bayburt yönünde ilerleyen N.Y.'nin kullandığı otomobil, durakta bekleyen Y.G. yönetimindeki belediye otobüsüne arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü N.Y. ile yanındaki S.K. (84) yaralandı.

Durakta bekleyen otobüse çarptı! Feci kaza kamerada: 2 yaralı
Başlık ResmiDurakta bekleyen otobüse çarptı! Feci kaza kamerada: 2 yaralı

KAZA ANI KAMERADA

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün yol güzergâhındaki şerit ihlalleri ve kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Durakta bekleyen otobüse çarptı! Feci kaza kamerada: 2 yaralı
Başlık ResmiDurakta bekleyen otobüse çarptı! Feci kaza kamerada: 2 yaralı
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Gümüşhane
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