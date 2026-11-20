Düşman hava sahasına girmeden, radar ve haberleşme sistemlerini tespit, teşhis ve bloke edebilen yerli elektronik harp uçağı HAVA SOJ, test uçuşlarını sürdürüyor. HAVA SOJ, son test uçuşunu Dalaman semalarında gerçekleştirdi.

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Türk Hava Kuvvetleri’nin hava konuşlu elektronik harp kabiliyetini ileri seviyeye taşıyacak HAVA SOJ, test ve kalifikasyon uçuşlarını sürdürüyor.

Türkiye’nin geliştirdiği, düşman hava sahasına girmeden uzun mesafeden radar ve haberleşme sistemlerini tespit, teşhis ve bloke edecek elektronik harp uçağı HAVA SOJ, test uçuşlarına Dalaman'da devam etti.

Bombardier Global 6000 platformu üzerine geliştirilen HAVA SOJ; tehdit bölgesine girmeden uzun mesafeden düşman radar ve haberleşme yayınlarını tespit, teşhis ve konumlandırabilecek, gerektiğinde elektronik taarruz uygulayarak radarları baskılayabilecek ve haberleşme sistemlerini karıştırabilecek.

Düşman sahasına girmesine gerek yok: Elektronik harp uçağı HAVA SOJ Akdeniz semalarında

HAVA SOJ'UN ELEKTRONİK HARP KABİLİYETLERİ NELER?

HAVA SOJ, düşman hava sahasına girmeden uzun mesafelerden elektronik destek ve elektronik taarruz görevleri gerçekleştirmek üzere geliştiriliyor. Uçağın radar ve haberleşme yayınlarını tespit etmesi, teşhis etmesi, sınıflandırması ve kaynaklarının konumlarını belirlemesi hedefleniyor.

Sistemin elektronik taarruz kabiliyeti kapsamında karşı tarafın radar ve haberleşme sistemlerine elektronik karıştırma uygulanması öngörülüyor. Böylece hava savunma sistemlerinin hedef tespit ve takip faaliyetlerinin zorlaştırılması, dost hava unsurlarının görevlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

HAVA SOJ, elektronik destek ve elektronik taarruz görevlerinin yanı sıra sinyal istihbaratı faaliyetlerinde de kullanılabilecek şekilde tasarlanıyor. Uçağın görev sistemlerine ilişkin karıştırma gücü, etkin menzil ve kapsama alanı gibi ayrıntılı performans verileri ise kamuoyuna açıklanmış değil.

Türk Hava Kuvvetleri’nin elektronik harp kabiliyetinde önemli bir kuvvet çarpanı olmaya hazırlanan HAVA SOJ, Dalaman'da test uçuşu gerçekleştirdi.

TEMEL YETENEKLERİ

Elektronik Destek (ES/ESM): Düşman radarlarını, muhabere hatlarını ve her türlü elektromanyetik yayılımı pasif olarak dinler, kaynakların kesin coğrafi konumlarını çıkarır.

Elektronik Taarruz (EA): Gürültü karıştırma, sahte hedef/aldatma (deception) ve baskılama teknikleri uygulayarak düşman tehditlerini ve sensörlerini körleştirir.

Sinyal İstihbaratı (SIGINT/ELINT): Harekât sahasından gerçek zamanlı stratejik ve taktik istihbarat toplar.

Dünyada böylesine kapsamlı ve entegre bir hava SOJ sistemine sahip ülke sayısı son derece sınırlıdır; Türkiye bu kabiliyetle ABD, Rusya ve Çin gibi küresel güçlerin ligine adım atmaktadır.

Düşman sahasına girmesine gerek yok: Elektronik harp uçağı HAVA SOJ Akdeniz semalarında

TÜRK HAVA KUVVETLERİNE DÖRT UÇAK TESLİM EDİLMESİ PLANLANIYOR

HAVA SOJ projesi kapsamında Türk Hava Kuvvetlerine toplam dört elektronik harp uçağının teslim edilmesi öngörülüyor. Program, uçakların yanı sıra hangar, filo binası, görev planlama ve eğitim altyapısı ile yer destek sistemlerini de kapsıyor.

Projenin ilk aşamalarında 2026 yılına yönelik teslimat hedefleri açıklanmış olsa da TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu'nun Ekim 2026'daki değerlendirmesiyle ilk iki uçak için 2027 yılı hedefi öne çıktı. Teslimat takvimi, devam eden test ve kalifikasyon faaliyetlerinin sonuçlarına bağlı olarak şekillenecek.

Uçakların hizmete girmesiyle Türk Hava Kuvvetlerinin hava konuşlu elektronik destek ve elektronik taarruz görevlerini özel olarak donatılmış platformlarla yürütmesi amaçlanıyor. HAVA SOJ'un operasyonel kabiliyetlerinin kesin kapsamı ise testlerin tamamlanması ve sistemlerin kabul süreçlerinin ardından netleşecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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