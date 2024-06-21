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Düşürdüğü tespihini almak isterken 15 metrelik bina boşluğuna düştü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Esenyurt'ta bir kişi tespihini 15 metrelik kısmen demirlerle kapatılmış boşluğa düşürdü. Tespihini almak isteyen kişi bu boşluğa düştü. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Esenyurt Bağlarçeşme'de, bir kişi, cami ile bina arasında kısmen demirlerle kapatılmış yaklaşık 15 metrelik boşluğa tespihini düşürdü.

Tespihi almak isterken dengesini kaybedip mazgalların olmadığı bölümden düşen kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kurtarma çalışmalarına başladı.

Düştüğü yerden halatla çekilip çıkarılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kurtarılma anını cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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