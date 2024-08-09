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Düzce'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Düzce&#039;de feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Düzce'de Anadolu Otoyolu Gümüşova Rampalar mevkiinde şehirlerarası yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 25 kişi yaralandı.

Düzce’de şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs tıra arkadan çarptı. Kazada 25 kişi yaralandı.

Düzce'de feci tır kazası! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim
Kaza, Anadolu Otoyolu Gümüşova Rampalar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Sakarya’dan Bolu istikametine seyir halinde olan M.Ç. idaresindeki 57 AAG 077 plakalı Mercedes marka otobüs, aynı istikamette seyir halinde olan Ç.K. idaresinde ki 81 AED 319 plakalı DAF Marka boş tıra arkadan çarptı.

Düzce'de feci tır kazası! Çok sayıda yaralı var - 2. Resim

ŞOFÖR ARAÇTA SIKIŞTI

Çarpışmanın etkisi ile otobüs şoförü M.Ç. araçta sıkışırken, çok sayıda yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Otobüs şoförü M.Ç. yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından sıkıldığı yerden kurtarılırken, kazada 25 yolcu yaralandı.

Düzce'de feci tır kazası! Çok sayıda yaralı var - 3. Resim

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yaralılar Sakarya ve Düzce’de çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sebebi ile yol 2 şeritten verilirken, otobüsün kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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