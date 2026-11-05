Düzce Üniversitesi’nde kampüs önünde iki halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 18 öğrenci yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, otobüsler de kaza yerinden kaldırıldı.

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Sağanak yağışın etkili olduğu Düzce’de Düzce Üniversitesi ana kampüsünde feci bir kaza meydana geldi.

İKİ OTOBÜS ÇARPIŞTI

Üniversite A giriş kapısından gelen halk otobüsü kavşakta dönüş yapan bir başka halk otobüsüne yağış sebebi ile kayganlaşan zeminde çarpıştı.

Düzce'de üniversite kampüsünde feci kaza! 18 öğrenci yaralandı

18 ÖĞRENCİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisi ile halk otobüslerinin içerisinde bulunan 18 öğrenci çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri 11 öğrenciyi Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne 7 öğrenciyi ise Düzce Üniversitesi Araştırma ve uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

Düzce'de üniversite kampüsünde feci kaza! 18 öğrenci yaralandı

Kaza yapan halk otobüsleri alandan kaldırılırken, kaza ile ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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