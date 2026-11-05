Düzce'de üniversite kampüsünde feci kaza! 18 öğrenci yaralandı
Düzce Üniversitesi’nde kampüs önünde iki halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 18 öğrenci yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, otobüsler de kaza yerinden kaldırıldı.
Sağanak yağışın etkili olduğu Düzce’de Düzce Üniversitesi ana kampüsünde feci bir kaza meydana geldi.
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İKİ OTOBÜS ÇARPIŞTI
Üniversite A giriş kapısından gelen halk otobüsü kavşakta dönüş yapan bir başka halk otobüsüne yağış sebebi ile kayganlaşan zeminde çarpıştı.
18 ÖĞRENCİ YARALANDI
Çarpışmanın etkisi ile halk otobüslerinin içerisinde bulunan 18 öğrenci çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri 11 öğrenciyi Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne 7 öğrenciyi ise Düzce Üniversitesi Araştırma ve uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.
Kaza yapan halk otobüsleri alandan kaldırılırken, kaza ile ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.