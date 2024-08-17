Okul bahçesinde korkunç olay! Küçük kız arkadaşlarının gözü önünde can verdi

Akıl almaz olay Edirne'de bir okul bahçesinde yaşandı. 14 yaşındaki Duru Pakarda arkadaşlarının gözü önünde yere yığıldı, hastaneye kaldırılan küçük kız hayatını kaybederken 4 çocuk gözaltına alındı.

Olay Fatih Mahallesinde bulunan Gazi Osman Paşa Ortaokulu'nun bahçesinde yaşandı.

Okulda bir araya gelen beş kişilik arkadaş grubu sohbet ederken, 17 yaşındaki Kerem Akan isimli çocuk, yanında getirdiği silahla oynamaya başladı.

Silahın ateş alması sonucu 14 yaşındaki Duru Pakarda, sol göğsünden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Duru, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Küçük kız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, yaşları 15, 16, 17 ve 18 olan dört kişiyi gözaltına aldı. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.