Ege'nin incisi Hindistan sokaklarına döndü: Buca'da vatandaş panikte! "Hastalık kapacağız"

İzmir'in Buca ilçesinde maaşlarını alamayan belediye çalışanlarının eylemi sekizinci gününe girdi. Çöp yığınları sokaklara taşarken hastalık riski endişeleri artırdı. Vatandaşlar, "Kokuya alıştık ama hastalık saçıyor bu durum" sözleriyle tepki gösterdi.

İzmir Buca ilçesinde bazı belediye çalışanları ortalama kişi başı 150 bin lira maaş alacakları olduğunu söyleyip 18 Haziran'da iş bırakmıştı. Eylem dün bazı işçilere gelen "Belediyedeki görevlendirmenize son verilmiştir" mesajıyla yeni bir boyut kazandı.

Sekizinci günde de işçiler grevini sürdürürken çöp yığınları sokaklara taştı. Hindistan'ı aratmayan görüntüler, ilçe sakinlerinin tepkisini çekerken, biriken çöp yığınları da sokaklara taştı.

Sokaklarda çöp yığınları artarken, kötü koku ise mahalleleri sarmış durumda.

HASTALIK KORKUSU BAŞLADI

Hasta olmaktan korkan vatandaşlar, soruna çözüm bulmayan Buca Belediyesi ve Başkan Görkem Duman'a tepki gösterdi.

Vatandaşlardan Mehmet Karasu, "Maaşlarını alamıyorlarsa haklılar ama insanların sağlığını etkileyen, çocukları ve yaşlıları etkileyen bir durum söz konusu. Kokuya alıştık, ama alışmakla olmuyor. Hastalık saçıyor bu durum" dedi.

Kenan Ekin ise, "Bir haftadır dükkanımın önü bu şekilde çöp dolu. Sinektir, kokusudur, buradaki bütün sıkıntıyı biz çekiyoruz. İşlerimin düşüşüne sebep oldu bu durum, müşteri içeri girmek, kapıdan geçmek istemiyor. Çözümü belediyenin düşünmesi lazım. Her seçimde bir sürü adam alınıyor belediyeye ama maaşları verilmeyince sorun çöp oluyor" diye konuştu.