Ehliyet alacaklar dikkat! Resmi Gazete’de yayımlandı, yaş sınırı değişti

14 Aralık 2023 14:56 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 14:56

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik ile birlikte 2024 yılında ehliyetteki yaş sınırı değişmiş oldu. Alınan karar ile birlikte daha erken yaşta ehliyet sahibi olabilirsiniz. 2024 yılında ehliyet alacaklar için önemli bir uyarı yapıldı. Artık o sınıf ehliyetler için yaş sınırı düşürülecek. Bu sayede genç sürücülerin ehliyet almaları kolaylaşacak.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI! EHLİYETTE YAŞ SINIRI DEĞİŞTİ

Yolcu taşımacılığı yapacak olan firmalar için prosedürlerin hızlandırılmasına yönelik Resmi Gazete’de yeni bir düzenleme yayımlandı. Bu kapsamda şoför açığının kapatılması ve gençlerin istihdamına katkı sağlanması için büyük otobüs kullanacak şoförler için ehliyet yaş şartı 26'dan 24'e indirildi.

EHLİYETTE YAŞ SINIRI 16’YA İNDİRİLECEK Mİ?

Yönetmelikte yapılan diğer önemli değişiklikler arasında, M, A1 ve B1 sınıfı ehliyetler için yaş sınırının 16'ya indirilmesi bulunuyor. Ayrıca, A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfları için yaş sınırı 18 olarak belirlendi. Bu değişiklikler, genç sürücülerin ehliyet almalarını kolaylaştırarak, trafikte daha erken yaşlarda deneyim kazanmalarına olanak tanıyor.

Uzmanlar, bu yeni düzenlemenin, gençlerin daha erken yaşlarda sürücü eğitimi almasını teşvik edeceğini belirtiyor. Bu durum, trafik kültürünün daha erken yaşlarda gelişmesine ve trafik güvenliğinin artmasına yardımcı olabilir. Genç sürücülerin trafikte daha fazla deneyim kazanması, kazaların önlenmesine ve daha güvenli bir trafik ortamının oluşmasına katkıda bulunabilir.

EHLİYET YENİLEME DEĞİŞTİRME SON TARİHİ NE ZAMAN?

Sürücü belgelerinin daha önce 31 Aralık 2022 değiştirilmesi gerektiği bildirilmişti. Ancak İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, geçen yıl ehliyet yenileme süresinin uzatıldığını duyurmuştu.

Buna göre 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresinin, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldı.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETLERİ 2023

Eski tip ehliyetini yenisi ile değiştirme işlemi için 15 TL, yeni tip sürücü belgesini yenileyenlerin ödeyecekleri ücret ise 769 TL.