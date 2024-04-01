Ekrem İmamoğlu: Yarın hizmette 'Tam yol ileri' demeye devam edeceğiz

İstanbul'da sandıkların yüzde 85'i açılırken Ekrem İmamoğlu yüzde 50 oy oranı ile önde görünüyor. Vatandaşlara seslenen İmamoğlu "Yarın hizmette 'Tam yol ileri' demeye devam edeceğiz. Sayın genel başkanıma, beni bu yolculuğa çıkaran Kemal Kılıçdaroğlu'na ve bize destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için bugün sandık başına gitti. İstanbul’daki seçmenler de oyunu kullandı.

İMAMOĞLU ÖNDE

İstanbul'da sandıkların yüzde 85'i açılırken Ekrem İmamoğlu yüzde 50.60 oy oranı ile ilk sırada, Murat Kurum ise ikinci sırada yer alıyor.

Kazandığını ilan eden İmamoğlu, vatandaşlara seslendi. İmamoğlu, "En son sizlerle paylaştığım süreçten bu yana artık seçimin son anlarına yaklaşmış durumdayız. Şu anda bizim sistemimizde teknolojiyle birlikte elde ettiğimiz farklı veri akışlarının bir arada değerlendirilmiş haliyle yüzde 96'sının sonuçları elimizde var.

"İSTANBUL HALKI YETKİYİ BİZE VERMİŞTİR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri bu an itibariyle yeni dönemdeki yetkiyi İstanbul halkıyla birlikte bize vermiştir diyebiliriz. Elbette resmi açıklamaları, YSK, ilçeler ve il rakamlarıyla birlikte mazbata anıdır esas olan. Şu an itibariyle 1 milyonun üzerinde oyla sonuçlar belli olmuştur diyebilirim.

KILIÇDAROĞLU'NA DA TEŞEKKÜR ETTİ

Yarın kutuplaştırıcı dil bitecek. Sandıklardan coşa coşa demokrasi fışkırdı. Türkiye demokraside yarından itibaren yeni bir dönemi yeşertecek. İstanbul'un tüm çiçekleri yarın doğan güneşle açacak. İstanbul sonuçları dünyaya da verilmiş bir mesajdır. Bu başarı İstanbulluların başarısıdır. Yarın hizmette 'Tam yol ileri' demeye devam edeceğiz. Sayın genel başkanıma, beni bu yolculuğa çıkaran Kemal Kılıçdaroğlu'na ve bize destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.