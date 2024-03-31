Ekrem İmamoğlu’nun sandığından Murat Kurum çıktı

31 Mart yerel seçimlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oy kullandığı sandıkta en yüksek oyu Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum aldı.

Türkiye yerel seçim için sandık başına gitti, oy kullanma işlemi sona erdi. Sayım işlemi devam ederken, YSK tarafından yasakların kaldırılmasıyla ilk sonuçlar da gelmeye başladı.

Yerel seçimin en çok merak edilen illeri arasında bulunan megakent İstanbul'da milyonlar oy kullandı. Toplam 49 İBB başkan adayının bulunduğu kentte adaylar da oylarını kullandı.

SANDIKTAN MURAT KURUM ÇIKTI

Beylikdüzü Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde oy kullanan Ekrem İmamoğlu’nun 2244 No'lu sandığında sayım tamamlandı. Söz konusu sandıkta kullanılan 266 oydan 4'ü geçersiz sayılırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum 126 oy, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu ise 114 oy aldı.

Seçim sonuç tutanağına göre sandıktan Yeniden Refah Partisinin adayı Mehmet Altınöz'e 10, DEM Parti adayı Meral Danış Beştaş'a 3, Zafer Partisinin adayı Azmi Karamahmutoğlu'na 8, Saadet Partisi adayı Birol Aydın'a 1 oy çıktı.