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Haberler > Politika > Özgür Özel'in sandığından CHP adayı çıktı

Özgür Özel'in sandığından CHP adayı çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

CHP lideri Özel'in Manisa'da oy kullandığı sandıktan partinin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek açık ara farkla ilk sırada çıktı. 

Türkiye, yerel seçimler için sandık başına geçti. 17.00 itibarıyla oy verme işlemleri biterken yasakların kalkmasıyla ilk sonuçlar gelmeye başladı. 

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in oyunu kullandığı Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu 1174 No'lu sandıkta 289 oy kullanıldı.

SANDIKTAKİ OY ORANLARI

CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek'e 197 oy çıkan sandıktan Cumhur İttifakı adayı ve mevcut Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün'e 42, İYİ Parti adayı Gürhan Özcan'a 24, Zafer Partisi adayı Gökhan Parlak'a 5, Yeniden Refah Partisi adayı Hatice Germir'e 4, Gelecek Partisi adayı Selçuk Özdağ, BTP adayı Ayhan Baş, Demokrat Parti adayı Ahmet Gökmen ve Millet Partisi adayı Kazım Topal'a birer oy çıktı.

Sandıktan Manisa Büyükşehir Belediyesi için 13 oyun da boş çıktığı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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