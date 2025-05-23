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Ekrem İmamoğlu'nun sır gibi sakladığı telefon böyle bulundu! İmamoğlu şifreyi vermedi, özel ekip devrede

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ekrem İmamoğlu&#039;nun sır gibi sakladığı telefon böyle bulundu! İmamoğlu şifreyi vermedi, özel ekip devrede
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yolsuzluk, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından tutuklanarak başkanlık görevinden uzaklaştırılıp cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu'nun sır gibi sakladığı ikinci telefon geçtiğimiz günlerde ele geçirilmişti. İmamoğlu'nun telefonun nasıl bulunduğu ortaya çıktı. İmamoğlu'na telefonun şifresi sorulurken, özel ekip devreye girdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yolsuzluk, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından tutuklanarak başkanlık görevinden uzaklaştırılmış ve Silivri Cezaevine gönderilmişti. 19 Mart'ta düzenlenen operasyonda Rumeli Hisarı'ndaki konutunda gözaltına alınan İmamoğlu'nun sır gibi sakladığı telefonun nerede olduğu merak konusu olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen bir operasyonda İmamoğlu'nun ikinci telefonu da ele geçirildi. Emniyet birimleri tarafından titizlikle yürütülen operasyonla bulunan telefon için Ekrem İmamoğlu'na şifre sorulduğu ortaya çıktı.

İBB TEKNİK PERSONELİ KAYIP TELEFONUN YERİNİ İTİRAF ETTİ

Sabah'ta yer alan habere göre yolsuzluk operasyonunun 2. dalgasında gözaltına alınan İBB'de teknik personel olarak çalışan bir ismi sorgulayan savcılık, söz konusu şahsın ifadeleri doğrultusunda İmamoğlu'nun kayıp telefonunu buldu.

Ekrem İmamoğlu'nun sır gibi sakladığı telefon böyle bulundu! İmamoğlu şifreyi vermedi, özel ekip devrede - 1. Resim

TELEFONU KASA İÇİNE SAKLAMIŞLAR

Şahsa yönelik yapılan sorgulamada, telefonun operasyon sırasında İmamoğlu tarafından gizlenmesi için Koruma Müdürü Mustafa Akın'a verdiği, Mustafa Akın'ın ise verileri silmesi ve saklaması için söz konusu teknik personele verdiği öğrenildi. Sorgulanan şahıs telefonu sakladığı yeri savcılığa bildirdi. İtiraf üzerine ilgili adreste arama yapan emniyet ekipleri, kayıp telefonu bir kasa içine gizlenmiş halde buldu.

Ekrem İmamoğlu'nun sır gibi sakladığı telefon böyle bulundu! İmamoğlu şifreyi vermedi, özel ekip devrede - 2. Resim
Ekrem İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın

SIM KART YOK, İMAMOĞLU ŞİFREYİ SÖYLEMEDİ

Ele geçirilen telefona yönelik yapılan ilk incelemede, içerisinde sim kart bulunmadığı ve şifresinin olduğu belirlendi. Telefonun şifresi Ekrem İmamoğlu'na soruldu, İmamoğlu şifreyi vermeyi reddetti. Bunun üzerine telefonun şifresini kırabilmek için özel bir ekip kurulduğu öğrenildi. Öte yandan telefona daha önce takılan sim kartların tespiti için de çalışma başlatıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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