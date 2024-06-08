Elazığ’da korkunç ölüm: Traktörün altında kalarak can verdi
Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Elazığ’da, tarlada seyir halindeyken devrilen traktörün altında kalan Metin Efe hayatını kaybetti. Talihsiz adamın ölümü yakınlarını gözyaşına boğdu.
Feci olay dün sabah saatlerinde Sivrice ilçesine bağlı Elemi köyünde meydana geldi.
TRAKTÖR BİR ANDA DEVRİLDİ
Edinilen bilgilere göre 53 yaşındaki Metin Efe, tarlada seyir halinde olan traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak yaralandı.
YAPILAN MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI
Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Düzenleyen: Melin Öztürk - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı