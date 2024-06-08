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Elazığ’da korkunç ölüm: Traktörün altında kalarak can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Elazığ’da korkunç ölüm: Traktörün altında kalarak can verdi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ’da, tarlada seyir halindeyken devrilen traktörün altında kalan Metin Efe hayatını kaybetti. Talihsiz adamın ölümü yakınlarını gözyaşına boğdu.

Feci olay dün sabah saatlerinde Sivrice ilçesine bağlı Elemi köyünde meydana geldi. 

TRAKTÖR BİR ANDA DEVRİLDİ

Edinilen bilgilere göre 53 yaşındaki Metin Efe, tarlada seyir halinde olan traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak yaralandı. 

YAPILAN MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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