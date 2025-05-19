Elazığ'da korkutan deprem! İşte ilk veriler
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Elazığ'ın Baskil ilçesinde 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Malatya, Tunceli ve Erzincan'ın Elazığ'a sınır ilçelerinde de hissedildi.
Elazığ'dan son dakika deprem haberi geldi. Baskil ilçesinde saat 18.12'de 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre deprem, yerin 3.4 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
DEPREM ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ
Öte yandan Baskil merkezli 3,2'lik deprem, Malatya, Tunceli ve Erzincan'ın Elazığ'a sınır ilçelerinde de hissedildi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Abdullah Aydemir