Elazığ'da korkutan deprem! İşte ilk veriler

Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Mayıs 2025 18:33 - Güncelleme: 19 Mayıs 2025 18:38 - Güncelleme:

Elazığ'ın Baskil ilçesinde 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Malatya, Tunceli ve Erzincan'ın Elazığ'a sınır ilçelerinde de hissedildi.

Elazığ'dan son dakika deprem haberi geldi. Baskil ilçesinde saat 18.12'de 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre deprem, yerin 3.4 kilometre derinliğinde gerçekleşti. DEPREM ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ Öte yandan Baskil merkezli 3,2'lik deprem, Malatya, Tunceli ve Erzincan'ın Elazığ'a sınır ilçelerinde de hissedildi. İlgili Haber AFAD duyurdu! Aydın'da korkutan deprem

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Abdullah Aydemir