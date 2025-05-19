Türkiye kıyılarında deprem fırtınası! Saatler içinde onlarca sarsıntı

Türkiye'de vatandaşlar, son 2 ay içerisinde meydana gelen depremlerle adeta diken üstünde uyuyor. Sarsıntılar halk arasında büyük endişeye sebep olurken, Kandilli Rasathanesi'nden açıklanan verilere göre, Ege Denizi'nde son 15 saatte 19 deprem meydana geldi.

Türkiye'de vatandaşlar, son dönemde meydana gelen depremlerle adeta diken üstünde yaşıyor.

Sarsıntılar halk arasında tedirginliğe yol açarken, Kandilli Rasathanesi'nden dikkat çekici bir açıklama geldi.

DEPREM FIRTINASI TEDİRGİN EDİYOR

Merkezüssü Germencik Hıdırbeyli Mahallesi olan depren saat 15:58'de meydana geldi. 3.7 şiddetindeki deprem yüksek katlı binalarda hissedilirken Aydın il genelinde deprem kaynaklı herhangi bir hasarın olmadığı öğrenildi.

15 SAATTE 19 DEPREM

Sarsıntılar halk arasında tedirginliğe yol açarken, Kandilli Rasathanesi'nden dikkat çekici bir açıklama geldi.

Bu arada gece saat 00.00'dan bu yana Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi kayıtlarına göre, Aydın, Muğla ve İzmir ile Ege Denizi'nde yaklaşık 19 ayrı deprem meydana geldiği belirtildi.