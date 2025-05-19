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Türkiye kıyılarında deprem fırtınası! Saatler içinde onlarca sarsıntı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Türkiye kıyılarında deprem fırtınası! Saatler içinde onlarca sarsıntı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'de vatandaşlar, son 2 ay içerisinde meydana gelen depremlerle adeta diken üstünde uyuyor. Sarsıntılar halk arasında büyük endişeye sebep olurken, Kandilli Rasathanesi'nden açıklanan verilere göre, Ege Denizi'nde son 15 saatte 19 deprem meydana geldi.

Türkiye'de vatandaşlar, son dönemde meydana gelen depremlerle adeta diken üstünde yaşıyor. 

Sarsıntılar halk arasında tedirginliğe yol açarken, Kandilli Rasathanesi'nden dikkat çekici bir açıklama geldi.

Türkiye kıyılarında deprem fırtınası! Bir günde onlarca sarsıntı meydana geldi - 1. Resim

DEPREM FIRTINASI TEDİRGİN EDİYOR

Merkezüssü Germencik Hıdırbeyli Mahallesi olan depren saat 15:58'de meydana geldi. 3.7 şiddetindeki deprem yüksek katlı binalarda hissedilirken Aydın il genelinde deprem kaynaklı herhangi bir hasarın olmadığı öğrenildi.

Türkiye kıyılarında deprem fırtınası! Bir günde onlarca sarsıntı meydana geldi - 2. Resim

15 SAATTE 19 DEPREM

Sarsıntılar halk arasında tedirginliğe yol açarken, Kandilli Rasathanesi'nden dikkat çekici bir açıklama geldi.

Bu arada gece saat 00.00'dan bu yana Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi kayıtlarına göre, Aydın, Muğla ve İzmir ile Ege Denizi'nde yaklaşık 19 ayrı deprem meydana geldiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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