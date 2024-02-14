Elazığ’da sağanak sonrası sokaklar göle döndü! Araçlar mahsur kaldı

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 14 Şubat 2024 15:59 - Güncelleme: 14 Şubat 2024 16:02 - Güncelleme:

Elazığ, Sel, Haber

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Elazığ’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeni ile ev ve iş yerlerini su basarken araçlar da yolda mahsur kaldı.