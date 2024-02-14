Elazığ’da sağanak sonrası sokaklar göle döndü! Araçlar mahsur kaldı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Elazığ’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeni ile ev ve iş yerlerini su basarken araçlar da yolda mahsur kaldı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün açıklamasının arından Elazığ’da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış nedeni ile bazı ev ve iş yerlerini su basarken, araçlar da suda mahsur kaldı.
EKİPLER MÜDAHALE ETTİ
Yağıştan etkilenen vatandaşların yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Ekipler suda mahsur kalan araçtakileri bulundukları yerden çıkardı.
Kentte yağışların gün boyu devam edeceği belirtilirken vatandaşların da yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı