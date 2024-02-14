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    • Elazığ’da sağanak sonrası sokaklar göle döndü! Araçlar mahsur kaldı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Elazığ, Sel, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Elazığ’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeni ile ev ve iş yerlerini su basarken araçlar da yolda mahsur kaldı.

    Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün açıklamasının arından Elazığ’da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış nedeni ile bazı ev ve iş yerlerini su basarken, araçlar da suda mahsur kaldı.

    Elazığ’da sağanak sonrası sokaklar göle döndü! Araçlar mahsur kaldı

    EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

    Yağıştan etkilenen vatandaşların yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Ekipler suda mahsur kalan araçtakileri bulundukları yerden çıkardı.
    Kentte yağışların gün boyu devam edeceği belirtilirken vatandaşların da yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

    Elazığ’da sağanak sonrası sokaklar göle döndü! Araçlar mahsur kaldı

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    ElazığSel
    Haberler > Gündem > Elazığ’da sağanak sonrası sokaklar göle döndü! Araçlar mahsur kaldı
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