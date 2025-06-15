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Elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetmişti! Babalar Günü’nde Ferdi Zeyrek’in kabrine ziyaretçi yağmuru

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetmişti! Babalar Günü’nde Ferdi Zeyrek’in kabrine ziyaretçi yağmuru
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Geçtiğimiz günlerde elektrik çarpması sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in mezarı, Babalar Günü’nde ziyaretçi akınına uğradı.

Manisa Çatal Mezarlığı'ndaki aile kabristanında bulunan Ferdi Zeyrek’in mezarı başında, sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun bir kalabalık oluştu.

Vatandaşlar, çiçekler ve dualarla Zeyrek’e olan sevgilerini ve özlemlerini dile getirdi.

Elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetmişti! Babalar Günü’nde Ferdi Zeyrek’in kabrine ziyaretçi yağmuru - 1. Resim

Bazı kişiler "Ferdi Zeyrek yalnızca ailesinin değil, Manisa’nın da bir babası gibiydi. Babalar Günü’nde onu kabri başında anmak istedik. Onu asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ağır yaralı halde kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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