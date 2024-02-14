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    • Emekli Orgeneral Saldıray Berk hayatını kaybetti! Selçuk Bayraktar'dan duygusal mesaj

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Emekli Orgeneral Saldıray Berk hayatını kaybetti! Selçuk Bayraktar&#039;dan duygusal mesaj
    FETÖ, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Eski Erzincan 3. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Saldıray Berk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Berk'in vefatıyla ilgili paylaşım yapan Selçuk Bayraktar, "İHA'larımıza kullanıma sunulduğu dönemde sahip çıkan, deneme sürecinde terör bölgesinde birlikte testler yaptığımız mert komutanımız Orgeneral Saldıray Berk'in vefatını derin bir teessürle öğrendim." dedi.

    76 yaşındaki emekli Orgeneral Saldıray Berk, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Berk, yarın Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

    BAYRAKTAR: İHA'LARIMIZA SAHİP ÇIKAN MERT KOMUTAN

    Berk'in vefat haberini sosyal medya hesabından paylaşan Selçuk Bayraktar, "Ülkemizin ilk milli ve özgün İHA sistemi olan Bayraktar Mini İHA'larımıza kullanıma sunulduğu dönemde sahip çıkan, deneme sürecinde terör bölgesinde birlikte testler yaptığımız, ömrünü vatanımızın bekası için vakfeden mert komutanımız Orgeneral Saldıray Berk'in vefatını derin bir teessürle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Kıymetli ailesinin, TSK'nın ve Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

    Emekli Orgeneral Saldıray Berk hayatını kaybetti! Selçuk Bayraktar'dan duygusal mesaj

    FETÖ DAVASINDAN BERAAT ETMİŞTİ

    FETÖ'nün kumpaslarından Ergenekon soruşturma ve kovuşturma sürecinde "Ergenekon terör örgütü üyeliği"yle suçlanan emekli Orgeneral Saldıray Berk, Yargıtay'daki yargılama sonucunda beraat etmişti.

    Emekli Orgeneral Saldıray Berk hayatını kaybetti! Selçuk Bayraktar'dan duygusal mesaj

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    FETÖ
    Haberler > Gündem > Emekli Orgeneral Saldıray Berk hayatını kaybetti! Selçuk Bayraktar'dan duygusal mesaj
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