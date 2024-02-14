Emekli Orgeneral Saldıray Berk hayatını kaybetti! Selçuk Bayraktar'dan duygusal mesaj

Eski Erzincan 3. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Saldıray Berk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Berk'in vefatıyla ilgili paylaşım yapan Selçuk Bayraktar, "İHA'larımıza kullanıma sunulduğu dönemde sahip çıkan, deneme sürecinde terör bölgesinde birlikte testler yaptığımız mert komutanımız Orgeneral Saldıray Berk'in vefatını derin bir teessürle öğrendim." dedi.

76 yaşındaki emekli Orgeneral Saldıray Berk, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Berk, yarın Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

BAYRAKTAR: İHA'LARIMIZA SAHİP ÇIKAN MERT KOMUTAN

Berk'in vefat haberini sosyal medya hesabından paylaşan Selçuk Bayraktar, "Ülkemizin ilk milli ve özgün İHA sistemi olan Bayraktar Mini İHA'larımıza kullanıma sunulduğu dönemde sahip çıkan, deneme sürecinde terör bölgesinde birlikte testler yaptığımız, ömrünü vatanımızın bekası için vakfeden mert komutanımız Orgeneral Saldıray Berk'in vefatını derin bir teessürle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Kıymetli ailesinin, TSK'nın ve Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

FETÖ DAVASINDAN BERAAT ETMİŞTİ

FETÖ'nün kumpaslarından Ergenekon soruşturma ve kovuşturma sürecinde "Ergenekon terör örgütü üyeliği"yle suçlanan emekli Orgeneral Saldıray Berk, Yargıtay'daki yargılama sonucunda beraat etmişti.