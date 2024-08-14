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Emeklilere müjde! Halk plajlarında şezlong ve şemsiyeler ücretsiz olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Emeklilere müjde! Halk plajlarında şezlong ve şemsiyeler ücretsiz olacak

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Emekliler Yılı çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın projeleri devam ediyor. Bakanlık tarafından alınan yeni karara göre emekliler halk plajlarında şezlong ve şemsiyeleri ücretsiz kullanabilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Emekliler Yılı kapsamında, girişleri ücretsiz olan halk plajlarında, şezlong ve şemsiyelerin de emeklilere ücretsiz sunulacağını duyurdu.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Emeklilerimiz için yeni bir müjde. Emekliler Yılı kapsamında halk plajlarımızda emeklilerimize özel yeni bir hizmet sunuyoruz. Halihazırda girişleri ücretsiz olan halk plajlarımızda artık şezlong ve şemsiye de emeklilerimize ücretsiz olarak sunulacak" ifadelerine yer verildi. 

ÖĞRENCİ YURTLARI DA EMEKLİLERE AÇILMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2024 yılını "Emekliler Yılı" ilan etmesinin ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokolle öğrenci yurtları emeklilere açılmıştı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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