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    • Haberler > Gündem > Emekliye zam Meclis’e geliyor, ikramiye 3 bin TL olacak

    Emekliye zam Meclis’e geliyor, ikramiye 3 bin TL olacak

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Emekliye zam Meclis’e geliyor, ikramiye 3 bin TL olacak
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    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    TBMM Genel Kurulu, bu hafta emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı 8. Yargı Paketi’nin görüşmelerine başlayacak.

    Haftalık çalışmasına yarın başlayacak TBMM Genel Kurulu, kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni ele alacak. Teklife göre, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme fiili müstakil bir suç sayılacak; bu fiili gerçekleştiren kişi hem işlediği suç hem de örgüt adına suç işlediği için ayrı ayrı cezalandırılacak. Suçla daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla bir günlük adli para cezasının alt sınırı 20 liradan 100 liraya, üst sınırı 100 liradan 500 liraya yükseltilecek. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt, terörizmin finansmanı suçlarının bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde kayyım atanmasına karar verildiğinde, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atanabilecek.

    DEPREM BÖLGESİNDE DESTEK SÜRESİ UZUYOR

    Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı iddiasıyla yapılacak manevi tazminat taleplerini Tazminat Komisyonu karara bağlayacak. Emekli bayram ikramiyesi 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilecek. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları, güncel ihtiyaçlar ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü nazara alınarak yeniden düzenlenecek. Deprem bölgesinde sanayi altyapısının güçlendirilmesine yönelik destek ve uygulamaların süresi bir yıl daha uzatılacak.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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