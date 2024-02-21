Emekliye bayram ikramiyesinde ek zam önergesi komisyondan geçti!
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye yükseltilmesine ilişkin düzenlemenin de yer aldığı 8. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde emeklilerin bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 3 bin lira olacağını açıklamıştı.
KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ
Bu artışla beraber yılda 2 kez yapılan ödeme ile emeklinin toplam bayram ikramiyesi 6 bin lira yükselirken, bu düzenlemenin de yer aldığı 8. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.
AY SONUNA KADAR YASALAŞACAK
Yargı Paketi ile birlikte emekli ikramiyelerindeki artış düzenlemesi 29 Şubat’a kadar yasalaştırılacak. Bu tarih itibariyle TBMM, çalışmalarına ara verecek.
TBMM, 31 Mart seçimine kadar çalışmayacak. Milletvekilleri, seçim bölgelerine giderek partilerinin kampanya süreçlerine destek verecek ve belediye başkan adaylarını destekleyecek.
Kaynak: Türkiye Gazetesi