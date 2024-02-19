Uzman isimden emekli bayram ikramiyesi kulisi! "Erdoğan ek zammı açıklayacak" dedi, rakam verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli bayram ikramiyesinde artış yapılmasına yönelik beklentilerin ardından ikramiyenin 2.000 TL'den 3.000 TL'ye yükseltildiğini açıkladı. Ancak yüzde 50'lik zammın ardından emekliler arasında yeniden zam beklentisi oluştu. İkramiyede ek bir artış yapılacağına dair kulisler hareketlenirken, dikkat çeken bir iddia Dr. Şeref Oğuz'dan geldi. Oğuz, 2024 bayram ikramiyesinin ek bir artışla 5.000 TL'ye yükseltileceğini, yeni zammın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından mart ayı ortasında açıklanacağını öne sürdü. İşte detaylar...

Emekli maaşlarına yüzde 49,25 oranında zam yapılmasının ardından gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. İkramiyede yapılacak artışa dair iddialar havada uçuşurken, yapılacak zam oranına son noktayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koydu. Erdoğan, AK Parti'nin Ordu mitinginde yaptığı konuşmada, 2024 emekli bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 2.000 TL'den 3.000 TL'ye yükseltildiğini duyurdu. Böylece Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere ödenecek toplam ikramiye miktarı 6 bin TL'ye çıktı.

"EMEKLİ İKRAMİYESİ 5.000 TL'YE ÇIKARILACAK"

Ancak emekliler yapılan zam oranından memnun olmadı. Ek artış talebinin oluşmasıyla kulisler yeniden hareketlendi. Yeni kulis bilgisini Ekonomim'de duyuran Dr. Şeref Oğuz, alınan kararın tekrar gözden geçirileceğini düşündüğünü söyledi. Yüksek enflasyon nedeniyle ikramiyelerin alım gücünün büyük oranda düştüğünü vurgulayan Oğuz, ek iyileştirmenin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Hükümete yakın çevrelerden edindiği kulis bilgisini de aktaran Oğuz,"İkramiyenin artırılması konusunda çalışma yapılıyor. Tahminim 2 bin lira daha artış söz konusu olacak. Yani emeklinin bayram ikramiyesi 5.000 TL'ye çıkarılacak" dedi.

"ERDOĞAN MART ORTASINDA DUYURACAK"

Söz konusu artışın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacağını iddia eden Oğuz, "Sanıyorum mart ayının ortasında seçimlere kısa bir süre kala bu açıklama yapılacak" diye konuştu.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Bayram ikramiyesi çoğunlukla emeklilerle gündeme gelse de, bu destekten sadece emekliler faydalanmıyor. Dul ve yetimler ile iş göremezlik ödeneği alanlar da hisse ve oranlarına bağlı olarak ikramiyeden yararlanabiliyor.

Öte yandan, 31 Mart 2024 tarihine kadar emeklilik dilekçesi veren EYT'liler de yeni emekli bayram ikramiyesini alabiliyor. Ancak bu noktada 1 Nisan tarihi önem arz ediyor. EYT'li emekliler 1 Nisan'dan sonra emeklilik dilekçesi vermeleri halinde Ramazan Bayramı ikramiyesinden faydalanamayacak. Aynı şekilde SGK'dan birden fazla dosyadan gelir ve aylık aldığı belirlenen emekli ve hak sahipleri de sadece 3.000 TL emekli bayram ikramiyesi alabilecek.

HENÜZ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMADI

Yapılan zam oranı her ne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulsa da, henüz Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmedi. Ancak düzenleme, geçtiğimiz günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulan 8. Yargı Paketi'nde yer aldı. Yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yeni emekli aylıkları uygulanmaya başlanacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Bu yıl Ramazan Bayramı 10 Nisan'da başlıyor. Emekli bayram ikramiyeleri bayramdan önceki hafta hesaplara yatıyor. Yani emekliler, yeni ikramiyeleri 1-9 Nisan arasında alacak. Kurban Bayramı ise 16-19 Haziran tarihlerine denk geliyor. Bu kapsamda ödemelerin 10-15 Haziran arasında yapılması bekleniyor.