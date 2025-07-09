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Emir Sahra Kepe sırra kadem bastı! “Hayatından endişeliyiz”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Emir Sahra Kepe sırra kadem bastı! “Hayatından endişeliyiz”
Aydın, Efeler, Kayıp, Çocuk, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan babaanne Emir Kepe, 10 gün önce evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 13 yaşındaki torunu Emir Sahra Kepe'yi arıyor. Torununun bulunması için yardım çağrısı yapan yaşlı kadın “Bir an önce kızım bulunsun istiyorum. Hayatından endişe ediyoruz” dedi.

10 gün önce evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen Emir Sahra Kepe’nin babaannesi hayatından endişe ettiği torununun bulunması için seferber oldu.

Emir Sahra Kepe sırra kadem bastı! “Hayatından endişeliyiz” - 1. Resim

Olay, Efeler ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre babaannesi ile birlikte kalan 13 yaşındaki Emir Sahra Kepe, 29 Haziran günü evden çıktı. Uzun süre torunundan haber alamayan babaanne Emir Kepe, durumu polise bildirdi. 

Emir Sahra Kepe sırra kadem bastı! “Hayatından endişeliyiz” - 2. Resim

“OLABİLECEĞİ HER YERE BAKTIM”

Hiçbir şekilde torununa ulaşamayan babaanne, kayıp başvurusunun ardından kendi imkanlarıyla da aramaya başladı. Torununun bulunması için herkesten yardım isteyen babaanne Kepe, 10 gündür torununu her yerde aradığını söyleyerek şunları söyledi:

"Anne ve babası yanında olmadığı için torunum bende kalıyordu. 29 Haziran'da evden çıktı. Uzun süre sonra kendisinden haber alamadık. Merak ettim ve durumu polise bildirdim, kayıp başvurusu yaptık. Yaklaşık 10 gündür kayıp. Olabileceği her yere baktım bir bilgiye ulaşamadık. Bir an önce kızım bulunsun istiyorum. Hayatından endişe ediyoruz. Kız çocuğu bu. Daha 13 yaşında birilerinin aklına uyup, başına iş gelmesinden korkuyoruz. Kızımı görenlerin en yakın polis merkezine gidip bildirmesini istiyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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