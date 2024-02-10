En büyükleri 14, en küçükleri 12 yaşında: Bir gecede yaptıkları hayrete düşürdü!

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde aynı gecede meydana gelen üç hırsızlık olayı ekipleri harekete geçirdi. Yakayı ele veren şahısların yaşlarının 12 ile 14 arasında olması ise dikkat çekti.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde aynı gece içerisinde üç işletme soyuldu. İçlerinde Bandırmaspor Ücretli Otoparkı’nın da bulunduğu işletmede hırsızlık yapanların 3 işletmeyi soyan şahısların kimlikleri, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlilerince tespit edildi.

EN BÜYÜĞÜ 14 YAŞINDA

Bandırmaspor Otopark Gişesi ve Kaşif Acar Caddesi ile İstiklal Caddesi’nde bulunan iki işletmenin camlarını kırarak aynı yöntemle içeri giren ve kasada bulunan paraların çalındığı hırsızlık olayında üç şüpheli yakalandı.

Yakalananların 12, 13 ve 14 yaşında olması ise dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.