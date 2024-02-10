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    • En büyükleri 14, en küçükleri 12 yaşında: Bir gecede yaptıkları hayrete düşürdü!

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    En büyükleri 14, en küçükleri 12 yaşında: Bir gecede yaptıkları hayrete düşürdü!
    Balıkesir, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Balıkesir'in Bandırma ilçesinde aynı gecede meydana gelen üç hırsızlık olayı ekipleri harekete geçirdi. Yakayı ele veren şahısların yaşlarının 12 ile 14 arasında olması ise dikkat çekti.

    Balıkesir’in Bandırma ilçesinde aynı gece içerisinde üç işletme soyuldu. İçlerinde Bandırmaspor Ücretli Otoparkı’nın da bulunduğu işletmede hırsızlık yapanların 3 işletmeyi soyan şahısların kimlikleri, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlilerince tespit edildi.

    EN BÜYÜĞÜ 14 YAŞINDA

    Bandırmaspor Otopark Gişesi ve Kaşif Acar Caddesi ile İstiklal Caddesi’nde bulunan iki işletmenin camlarını kırarak aynı yöntemle içeri giren ve kasada bulunan paraların çalındığı hırsızlık olayında üç şüpheli yakalandı. 

    Yakalananların 12, 13 ve 14 yaşında olması ise dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Balıkesir
    Haberler > Gündem > En büyükleri 14, en küçükleri 12 yaşında: Bir gecede yaptıkları hayrete düşürdü!
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